Le Grand Prix de Monaco n'aura pas lieu en 2020

Véritable joyau de la couronne de la Formule 1, couru sans discontinuer depuis 1955 (après une première édition en 1950), le Grand Prix de Monaco n'aura donc pas lieu en 2020, comme l'a annoncé l'Automobile Club de Monaco (ACM) dans un communiqué publié ce jeudi. Initialement présentée comme reportée par la discipline reine, à l'instar des GP des Pays-Bas et d'Espagne, la course ne pourra être maintenue au calendrier de l'année en cours.

"La situation sanitaire dont on ne peut prévoir l’évolution, le manque de visibilité sur les modalités du Championnat du monde FIA 2020 de Formule 1, l’incertitude de la participation de toutes les écuries, les conséquences des mesures prises par les différents gouvernements, le confinement, les difficultés transfrontalières pour accéder en Principauté de Monaco, la crainte que les entreprises, à leur corps défendant, ne puissent faire face au montage des installations, la disponibilité des salariés, des bénévoles (plus de 1500), nécessaires à son déroulement, font que la situation n’est plus objectivement maîtrisable", peut-on lire dans ce communiqué.

"En conséquence, eu égard à cette grave situation, c’est avec la plus grande tristesse que le Comité directeur de l’Automobile Club de Monaco a pris la décision d’annuler le 12e Grand Prix de Monaco Historique (8-10 mai 2020) et le 78e Grand Prix de Monaco de Formule 1 du Championnat du monde FIA (21-24 mai 2020). À tous les spectateurs, partenaires, aux membres de l’organisation, le Comité directeur exprime ses profonds regrets et en aucun cas ne pourra reporter ces deux épreuves..."

Bien qu'il s'agisse de la seconde annulation annoncée après le GP d'Australie il y a quelques jours, il s'agit dans les faits du premier organisateur à renoncer totalement à sa présence pendant l'année en cours, puisque le promoteur de l'épreuve de Melbourne a dit espérer une nouvelle date. Il faudra donc attendre 2021, au minimum, pour que se tienne la 67e édition du Grand Prix de Monaco comptant pour le Championnat du monde de F1.

