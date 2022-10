L'Arabie saoudite n'exclut pas d'avoir deux Grands Prix

La saison 2023 comptera pas moins quatre Grands Prix au Moyen-Orient avec Bahreïn, l'Arabie saoudite, le Qatar et Abu Dhabi, et du côté de Riyad, on voit les choses en grand.

Le circuit urbain de Djeddah était censé accueillir la Formule 1 de manière très temporaire, en 2021 et en 2022, avant que le Championnat du monde ne se rende dans le tout nouveau complexe de Qiddiya, construit sur mesure dans le désert. Présenté début 2020, ce projet était censé se concrétiser pour la saison 2023 mais a pris du retard, annoncé pour 2024 il y a quelques mois et désormais à l'horizon 2026.

En attendant, le Grand Prix d'Arabie saoudite va continuer d'avoir lieu dans les rues de Djeddah… et peut-être même y rester à l'arrivée de Qiddiya ? Interrogé sur la possibilité d'une seconde course saoudienne, le ministre des Sports Abdelaziz ben Turki al-Fayçal a fait savoir : "Nous ne dirons pas non. Nous voyons vraiment les bénéfices apportés au Royaume par l'organisation de ces événements, et c'est pourquoi nous investissons autant. Peut-être que vous [journalistes] êtes plus focalisés sur le sport, mais nous faisons pareil dans la culture, le divertissement et même les expositions, ainsi que beaucoup de choses auxquelles nous nous intéressons."

"Nous pourrions assurément accueillir deux courses. Mais c'est quelque chose dont nous devons discuter avec la F1, on verra comment ça se passera. Nous adorerions que ce soit le cas."

Une alternance entre les deux circuits serait également envisageable. "C'est arrivé en Allemagne, entre le Nürburgring et Hockenheim, alors ça pourrait être une option", affirme Abdelaziz ben Turki al-Fayçal, qui juge les deux sites complémentaires.

"Nous pensons que c'est une bonne transition, car c'est un environnement complètement différent. On n'aura pas deux courses identiques dans la même région : Djeddah est en bord de mer, mais quand on se rend à l'autre, c'est dans le désert, l'ambiance est différente."

"Qiddiya est un immense projet. Espérons qu'ils vont le finir à temps, en tenant plus ou moins les objectifs. Si c'est le cas, l'idée est de passer là-bas. Quoi qu'il en soit, le MotoGP y sera, car nous ne pouvons pas accueillir le MotoGP à Djeddah." Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, le Grand Prix d'Arabie saoudite MotoGP est désormais un véritable projet, même s'il faudra donc attendre que le complexe de Qiddiya soit achevé.

Propos recueillis par Jonathan Noble

