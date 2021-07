L'Arabie saoudite investit près de 650 M€ dans McLaren

Une grande partie du nouveau financement reçu par McLaren Group, détenteur de l'écurie de Formule 1 éponyme, provient du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF). D'autres investisseurs, dont Mumtalakat, le fonds souverain de Bahreïn, sont également impliqués dans cette opération chiffrée à 550 millions de livres sterling, soit près de 650 millions d'euros au taux de change actuel.

Lire aussi : Les nouveautés de McLaren pour se rapprocher de Mercedes

McLaren a indiqué que 400 millions de livres ont été obtenus en échange d'actions privilégiées remises à Ares Management, le "gestionnaire d'investissement alternatif à l'échelle mondiale" et du PIF. Les actionnaires déjà présents ont été rejoints par "un nombre limité de nouveaux investisseurs privés" ayant investi les 150 millions de livres restants en échange d'actions privilégiées convertibles. Selon le groupe, cette opération permettra de rembourser le prêt accordé il y a un peu plus d'un an par la banque nationale de Bahreïn. En outre, la réalisation des arrangements "reste soumise aux conditions de clôture convenues mutuellement".

Avant cet investissement, l'Arabie saoudite avait déjà un pied en Formule 1 en tant que partenaire majeur du championnat, via le groupe pétrochimique Aramco. Il s'agit de l'une des nombreuses entités détenues par le PIF, qui a été particulièrement actif sur le plan international ces deux dernières années. Des actions ont été achetées chez de grands noms, dont Boeing, Disney, CitiCorp, Facebook, BP et Marriott. Parmi les autres entreprises de son portefeuille figurent Uber, Tesla et Total. L'Arabie saoudite doit également accueillir son premier Grand Prix de F1 à Jeddah, en décembre prochain.

Paul Walsh, président exécutif de McLaren Group, a déclaré : "En s'appuyant sur les mesures à court terme que nous avons mises en place l'été dernier en réponse à la crise sanitaire, McLaren a pris un certain nombre de mesures importantes pour placer l'entreprise sur une base stable à long terme, avec le soutien étroit des conseillers et des actionnaires. Après l'investissement stratégique dans [McLaren] Racing que nous avons obtenu l'année dernière, le succès de cette levée de fonds représente un élément clé dans notre stratégie financière globale pour soutenir les plans de croissance durable de [McLaren] Group."

Walsh a également indiqué que le département des voitures de route bénéficiera de ces accords. "Avec ces bases solides maintenant en place, nous sommes bien positionnés pour réaliser nos ambitions en tant que marque de supercars de luxe et d'exception, avec [McLaren] Automotive comme principale source de profit", a-t-il poursuivi.

"Le grand appétit de nos investisseurs reflète la confiance continue qu'ils placent dans la marque emblématique McLaren, sa technologie de pointe et ses perspectives de croissance à long terme, soutenues par une stratégie plus ciblée et un capital plus solide et plus efficace. Nous sommes impatients de travailler avec Ares et le PIF, qui apporteront leur expérience et leurs connaissances au sein du conseil d'administration."