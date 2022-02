Aston Martin s'offre un deuxième sponsor titre

Partenaire majeur du championnat depuis 2020, Aramco accroit un peu plus sa présence en Formule 1 en devenant cette saison le nouveau sponsor-titre d'Aston Martin, conjointement avec Cognizant. Le nouveau nom officiel de l'équipe britannique est Aston Martin Aramco Cognizant Formula 1 Team.

Au-delà du simple sponsoring, un communiqué de l'équipe précise que l'accord entre Aston Martin et la compagnie pétrolière saoudienne s'étend également à une collaboration sur la recherche et le développement de carburants et lubrifiants plus respectueux de l'environnement.

"Nous sommes [en F1] pour gagner donc je suis heureux d'accueillir un partenaire incroyable de la stature d'Aramco, qui possède de nombreuses propriétés intellectuelles et capacités techniques, ce qui aidera grandement notre équipe à atteindre son objectif de gagner des Championnats du monde de Formule 1", a commenté Lawrence Stroll, PDG d'Aston Martin. "Notre partenariat historique démontre l'ampleur de notre ambition de faire de notre équipe une force pionnière et gagnante en Formule 1 et de mettre en valeur la durabilité et la performance des produits d'Aramco."

"Le partenariat reflète les efforts d'Aramco pour réduire les émissions dans les industries mondiales de l'automobile et du transport", a ajouté Mohammed Al Qahtani, vice président principal d'Aramco. "Notre ambition est de fournir des carburants et des lubrifiants premiums au secteur automobile mondial, et notre association avec l'équipe Aston Martin contribuera à faire connaître nos produits de grande qualité. Il s'agit d'une alliance qui exploite notre engagement commun en faveur de l'excellence et de l'innovation en matière d'ingénierie, et qui a le potentiel pour offrir des résultats gagnants, tant sur la piste qu'en dehors."

À noter que BWT, qui sponsorise la structure de Silverstone depuis 2017, pourrait disparaître des voitures de Sebastian Vettel et Lance Stroll cette saison et rejoindre Alpine. La confirmation de la fin de ce partenariat devrait être donnée lors de la présentation de l'AMR22, le jeudi 10 février au siège de Gaydon.