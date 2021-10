L'arrivée de la pluie a inquiété Verstappen

Éclipsé par les Mercedes lors de la première séance d'essais libres du Grand Prix des États-Unis, Max Verstappen n'a fait qu'accélérer au fil du week-end tandis que ses rivaux ont stagné. Ainsi, le Néerlandais a signé le meilleur temps de la Q2 et de la Q3, offrant à Red Bull sa neuvième pole position de l'année, plus que n'importe quelle autre équipe.

Cependant, Verstappen a dû se battre pour s'assurer la position de pointe sur la grille de départ. Tout d'abord, Sergio Pérez l'a devancé pour une poignée de millièmes lors des premières tentatives chronométrées en Q3. Ensuite, il a fallu battre le meilleur temps de Lewis Hamilton en fin de séance, au moment où des gouttes de pluie tombaient sur le circuit d'Austin.

"C'est assez stimulant, aussi parce qu'il fallait se qualifier avec un composé plus dur en Q2", a commenté le pilote Red Bull en sortant de sa monoplace. "Ensuite, en Q3, mon premier tour n'était pas incroyable. Il a commencé à pleuvoir dans le dernier tour, il y avait un léger crachin dans le dernier secteur en particulier. Donc je ne savais pas si j'allais pouvoir améliorer mon temps."

Les conditions changeantes n'ont toutefois pas ralenti les pilotes, et Verstappen a coupé la ligne avec un temps de 1'32"910, le plus rapide du week-end, et avec deux dixièmes d'avance sur son rival au championnat.

Les deux hommes s'élanceront premier et deuxième dimanche soir et Pérez, troisième sur la grille, jouera le rôle de l'arbitre dans un premier tour qui promet d'être agité. Il n'est en effet pas rare de voir le deuxième homme prendre l'avantage sur le poleman au premier freinage. Par conséquent, Verstappen a déjà le regard tourné vers la procédure de départ, qu'il devra exécuter à la perfection s'il souhaite conserver son avantage sur Hamilton.

"Être en pole et voir l'équipe P1 et P3, c'est vraiment une performance très solide. Désormais, nous souhaitons prendre un bon départ et ensuite travailler tous ensemble pour obtenir le meilleur résultat possible", a-t-il conclu.