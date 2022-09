Assailli de questions sur Alpine, Gasly refuse de commenter

Pierre, qu'en est-il de votre avenir ?

Pour mon avenir, comme je l'ai dit, par rapport au week-end dernier, rien n'a changé. Je l'ai dit la semaine dernière, actuellement pour l'an prochain je suis sous contrat avec AlphaTauri. Tout le monde connaît ma situation contractuelle. Pour le moment, rien n'a changé.

L'équipe vous a-t-elle parlé de négociations qui se déroulent en coulisse ?

Comme je l'ai dit, je n'ai pas envie de commenter quoi que ce soit pour le moment. Je suis chez AlphaTauri, je donnerai le meilleur de moi-même pour cette équipe tant que je piloterai pour elle. Ils m'ont donné mon premier baquet en Formule 1, ma première victoire, et pour le moment je n'ai pas envie de commenter quoi que ce soit. Tant que je piloterai pour cette équipe, je m'y donnerai à 100%.

Serait-il possible pour vous de piloter dans la même équipe qu'Esteban Ocon ?

Pour le moment, encore une fois, et ce sera simplement ma réponse, je n'ai pas envie de commenter. Bien sûr, on se connaît tous les deux depuis des années. On a beaucoup de respect l'un pour l'autre en tant que pilotes. Et je crois que ça a toujours été le cas. C'est un pilote très rapide, vraiment rapide, et je pense qu'on respecte ça tous les deux.

Le facteur performance aura toujours la priorité sur le facteur émotionnel, évidemment. Pierre Gasly

Vous avez des relations fortes avec les gens d'AlphaTauri, mais en tant que sportif professionnel, vous devez être égoïste. Est-ce difficile de trouver l'équilibre entre le côté sentimental et le côté compétitif pour faire ce qu'il y a de mieux pour votre carrière ?

Je pense que c'est uniquement dicté par la performance. À un moment donné, quand on est en Formule 1, on n'a qu'une seule carrière, et il faut en tirer le meilleur. La motivation et la satisfaction passent par les résultats que l'on obtient. On se sent mieux quand on est tout là-haut comme Max le week-end dernier que lorsque l'on termine 12e et qu'il faut s'en satisfaire. Au bout du compte, on sacrifie beaucoup dans un seul but : être le meilleur. Le facteur performance aura toujours la priorité sur le facteur émotionnel, évidemment. Je suis quelqu'un d'émotionnel, j'ai l'impression d'être connecté aux gens. C'est vraiment un aspect important pour moi. Mais l'esprit de compétition d'un pilote de Formule 1 est à un autre niveau.

Donc si vous pouvez être plus compétitif chez Alpine que chez AlphaTauri, ce serait une bonne nouvelle…

C'est une autre question. J'ai un contrat avec AlphaTauri. C'est ma situation pour le moment. Pour 2024, je n'ai pas de contrat, et on verra ce qui se passera. Mais pour le moment, pour l'an prochain, rien n'a changé.

Pierre Gasly tournera-t-il le dos à AlphaTauri dès 2023 ?

Voulez-vous une réponse rapide sur le sujet ? Vous avez un contrat, mais tant que l'avenir n'est pas réglé, il y aura toutes ces questions…

Vous pouvez les poser aussi longtemps que vous le voulez ! Ma réponse ne changera pas tant que je n'aurai rien d'autre à vous dire. On m'annonçait chez McLaren en juin, puis on m'a annoncé chez AlphaTauri en juillet, et aujourd'hui on revient vers moi avec Alpine. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, mais pour l'instant, le seul fait est que j'ai un contrat avec AlphaTauri. C'est la situation actuelle.

Mais c'est important que l'avenir soit réglé, non ?

Ce n'est pas comme si ça m'affectait ou me dérangeait. Je sais quel est mon boulot et quand on est pilote de F1, on est habitué à se retrouver dans la presse. Je dois dire que ce n'est rien comparé à certaines choses auxquelles j'ai dû faire face au début de ma carrière. On se retrouve toujours dans la presse, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises choses, et il y a parfois même des histoires inventées à partir de conversations amusantes, et on se retrouve à faire le buzz sur TikTok sans raison. Ça va, ça fait partie de la vie d'un pilote de F1.

Pensez-vous que c'est une preuve de réussite que vous discutiez avec d'autres équipes ?

Personnellement, je n'ai parlé à personne.

Mais pensez-vous que si vous faites bien les choses, vous méritez que l'on parle de vous ici ou là ?

Je pense avoir signé les meilleurs résultats de tous les pilotes chez AlphaTauri ou Toro Rosso. Au bout du compte, les gens ne parlent pas de vous parce que vous êtes drôle ou qu'ils aiment votre style ou autre. Tout se résume à la performance, et je veux être compétitif, les équipes veulent l'être aussi, et elles veulent les meilleurs pilotes dans leur voiture.