Le retour de l'aileron Aston Martin dépendra du budget capé

En montant un aileron arrière aux plaques d'extrémités radicales au Hungaroring, Aston Martin a suscité quelques interrogations. Toutefois, il est vite apparu que l'interprétation de l'écurie, lui permettant de revenir à un design proche des pièces plus traditionnelles de l'ancienne génération de F1, était légale.

L'idée de la structure de Silverstone était d'ajouter plus d'appui à sa monoplace. Un objectif poursuivi avec une solution semblant aller contre l'esprit de la réglementation, en créant plus de turbulences aérodynamiques venant perturber le flux d'air pour les voitures suiveuses. Aston s'est toutefois défendu que ce soit le cas, et a assuré avoir prouvé à la FIA que son concept était à la fois licite et respectueux des objectifs réglementaires.

L'absence de conditions climatiques stables en Hongrie a empêché l'équipe de tirer suffisamment d'informations pertinentes de son utilisation. Il faudra donc sans doute récolter d'autres données pour tenter de mieux appréhender ses avantages. Mais Aston Martin ne sait pas si son réemploi sera possible sur les épreuves à venir.

En effet, en fonctionnant cette saison très proche de la limite du plafond budgétaire, le constructeur doit faire particulièrement attention à ses dépenses et ne pourra peut-être pas retravailler tous les ailerons déjà produits pour s'accommoder des divers niveaux d'appui requis par les neuf GP restants.

Le directeur des performances, Tom McCullough, a ainsi déclaré : "Le plafond budgétaire est le problème ici. Nous avons toute une série d'ailerons, que nous avons déjà fabriqués. Nous avons déjà utilisé un grand nombre d'entre eux en fonction des différentes caractéristiques des circuits, alors les refaire est juste une question de rentabilité."

Le nouvel aileron arrière de l'Aston Martin AMR22

McCullough a tenu à préciser que le nouveau concept d'aileron arrière n'était pas réservé aux pistes à fort appui, puisqu'il devrait offrir une meilleure performance sans toutefois ajouter de traînée aéro. "C'est un gain d'efficacité. Il peut être utilisé à des degrés divers sur différents ailerons, donc c'est juste une question de coût pour nous."

Le plafonnement des dépenses pèse assez lourd sur les équipes cette année lorsqu'il s'agit de jongler avec le rythme des développements. Le technicien d'Aston Martin affirme que son équipe en est à un stade où les bonnes idées proposées en soufflerie ne seront probablement introduites que sur la voiture 2023, parce qu'il est trop coûteux de les intégrer à la F1 actuelle.

"Nous sommes désormais dans le développement de la voiture 2023. Si vous envisagez des éléments plus importants, comme un aileron ou un nez par exemple, vous pouvez effectuer un crash-test, vous pouvez adopter une philosophie différente, mais cela coûte beaucoup d'argent. Il vaut mieux attendre. Il faut voir le rapport qualité/prix avec l'argent qu'il vous reste. Nous nous sommes laissé un budget de développement, mais nous avons [déjà] fait beaucoup de développement et avons beaucoup modifié la voiture."

