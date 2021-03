Photos - L'Aston Martin AMR21 en action à Silverstone

C'est une première depuis plus de six ans : Sebastian Vettel au volant d'une F1 qui n'est pas rouge ! Ce jeudi, au lendemain de la présentation de la nouvelle Aston Martin (ex-Racing Point), l'ancien pilote Ferrari était présent à Silverstone pour effectuer son shakedown, officiellement une journée de tournage promotionnel limitée à 100 kilomètres avec des pneus de démonstration.

Vettel et son coéquipier Lance Stroll se sont donc partagé le volant de l'AMR21 et ont parcouru un total de 16 tours de la piste anglaise, qui accueille traditionnellement le Grand Prix de Grande-Bretagne. Près de 61 ans se sont écoulés entre ce test et le précédent roulage d'une F1 d'Aston Martin, lors de ce même Grand Prix en 1960.

L'écurie britannique fait en tout cas preuve d'ambition pour son projet F1. "Depuis un an, nous prévoyons une nouvelle usine avec de nouvelles infrastructures, et un endroit pour tous nous accueillir sous le même toit afin de développer l'équipe", a fait savoir le directeur d'équipe Otmar Szafnauer. "La mise en œuvre de ce projet vient de commencer à Silverstone. Vers la fin 2022, nous devrions emménager dans une nouvelle usine, par exemple. Nous allons avoir besoin d'outils dernier cri pour nous aider à concevoir et développer une voiture capable de jouer le titre mondial – ce sera donc dans quelques années. Si je dois envisager l'avenir, on sait que ce sera d'ici trois à cinq ans."

"Je pense que c'est un projet à long terme si l'on veut vraiment gagner", a ajouté Sebastian Vettel. "Mais peut-être que ces trois à cinq années ne seront plus nécessaires. Peut-être qu'il en faudra moins – c'est ce qu'espère tout le monde – pour être un peu plus proche du top et pas seulement être sur le podium parce qu'on a la chance que les gars de devant aient abandonné ou aient eu un accident. On va voir comment la Formule 1 va changer dans les années à venir."

