Les caractéristiques clés de l'Aston Martin AMR22

Après deux désillusions consécutives, les fans ont enfin pu voir une vraie F1 2022 en regardant la présentation de la nouvelle Aston Martin. Contrairement à Haas et Red Bull qui se sont contentés d'appliquer leur livrée sur un show car, l'équipe britannique a joué le jeu en révélant au grand jour les traits de l'AMR22.

Et même s'il est certain que la monoplace verte évoluera rapidement pour les essais hivernaux et les premiers Grands Prix de l'année, elle a arboré suffisamment d'éléments nouveaux pour que nous ayons un bel aperçu de la vraie nouvelle ère de la Formule 1.

L'aileron avant de l'Aston Martin AMR22

L'aileron avant de l'AMR22 est constitué de quatre éléments, ce qui est le maximum toléré par le nouveau Règlement Technique. Comme nous avons déjà pu le voir avec les rendus de Haas, l'équipe a choisi de ne pas connecter le nez au plan principal. La comparaison entre les deux écuries s'arrête ici toutefois, puisque le deuxième élément, plus grand, élargit presque la pointe du nez dans la zone où les pièces se rejoignent.

Les lignes des flaps supérieurs sont nettement moins douces que celles des show cars de la FOM et de Haas. Il semble que ces deux volets seront réglables, le dispositif étant monté inboard, le long du nez.

Ce museau est par ailleurs beaucoup plus carré que ce que la F1 avait prévu. L'arête et les côtés du nez sont bien délimités contrairement aux rendus et show cars qui présentaient tous un nez bombé. En vue de côté, nous constatons tous les efforts effectués pour rendre le nez aussi mince que possible, notamment sur le point de rencontre avec le châssis.

Le nez de l'Aston Martin AMR22 en détail

Visuellement, les pontons sont les éléments qui se distinguent le plus, avec une minuscule entrée d'air carrée, partiellement recouverte par la carrosserie (ce qui est autorisé dans cette zone). La carrosserie n'est donc pas aussi large que ce que nous avons vu sur les rendus de Haas. Mais, contrairement à la VF-22, le ponton se prolonge jusqu'à l'arrière de la voiture au lieu de plonger brusquement pour épouser la forme des radiateurs et des intercoolers, ce qui était le cas les années précédentes.

Là aussi, l'AMR22 a quelques points communs avec les rendus de la FOM et les show cars. Mais l'approche de l'équipe est beaucoup plus agressive, comme le démontre la taille du soubassement du ponton. Sur le sommet de l'élément, nous pouvons également voir qu'Aston Martin a pris la route des ouïes de refroidissement, ce qui signifie que la carrosserie se rétrécit à l'extrême à l'arrière.

Le ponton de l'Aston Martin AMR22

Il y a non seulement une section très étroite dans la région de la "bouteille de coca" mais aussi une bosse sur le capot moteur très familière, puisqu'elle était déjà présente sur l'AMR21 de 2021, et aucune place pour laisser respirer le conduit d'air.

Aston Martin est également la première équipe à montrer une F1 2022 munie du DRS. L'actionneur est exposé, de même que les lignes d'ouverture et les points d'articulation, ceux-ci étant à l'intérieur des plaques d'extrémité (endplate) en forme de volute.

L'aileron en lui-même présente quelques caractéristiques intéressantes. Il y a une fente sur l'extrémité arrière de l'endplate, parallèle aux feux situés sur le bord de fuite de l'élément. L'aileron arrière de l'AMR22 présente également un double beam wing contrairement à la solution de Haas, qui n'avait qu'un seul aileron à cet endroit.