Aston Martin a d’autres priorités que recruter un pilote vedette

Comme d'autres au fil des derniers jours, Racing Point a relancé ses activités dans son usine de Silverstone et se prépare désormais à reprendre la compétition le mois prochain, pour l'ouverture de la saison en Autriche. Au sein de l'écurie détenue par Lawrence Stroll, il est question de réaliser une belle campagne 2020 tout en continuant à poser les bases solides pour la suite du projet. Dans moins d'un an, la structure défendra officiellement le nom d'Aston Martin en Formule 1 et les objectifs fixés sont très ambitieux.

Cette volonté d'atteindre les sommets, couplée aux moyens financiers consentis et aux futures règles économiques qui entreront en vigueur, ne manque pas de rendre l'ex-équipe Force India de plus en plus attrayante. La dernière pierre à l'édifice sera-t-elle d'attirer dans ses filets un pilote vedette ? Avec un Sebastian Vettel quittant Ferrari et disponible, certains ont imaginé un tel scénario, David Coulthard évoquant même une prise d'intérêts du quadruple Champion du monde dans le projet…

Pure spéculation à l'heure actuelle, et à laquelle Otmar Szafnauer répond en recadrant les priorités. "Ces dernières semaines sont été très intéressantes sur le marché des transferts, avec quelques mouvements qui ont fait les gros titres", admet le directeur de Racing Point. "Je suis sûr que cela a diverti les fans et occupé les médias, mais de notre point de vue, le gros titre pour la saison prochaine est le nom qu'il y aura au-dessus des portes de l'usine plutôt que les noms dans le cockpit."

"L'avenir s'annonce radieux"

Sergio Pérez et Lance Stroll peuvent-ils dormir sur leurs deux oreilles ? Racing Point a déjà rappelé dernièrement que les deux hommes étaient sous contrat pour 2021. Quoi qu'il en soit, c'est un futur "radieux" qu'entrevoient les dirigeants d'une écurie qui a par ailleurs hâte de connaître la valeur en piste de sa RP19, largement inspirée de la Mercedes de l'année passée. À moyen terme, les mesures prises ces dernières semaines et précipitées par la crise du coronavirus, à l'image de l'abaissement du plafond budgétaire, renforcent l'optimisme des troupes.

"Je pense que les décisions que nous avons prises collectivement entre les équipes, la Formule 1 et la FIA ont mis en place les processus nécessaires pour rendre la discipline économiquement plus viable, tout en respectant une échelle de temps réalisable pour tout le monde", souligne Otmar Szafnauer. "En fin de compte, c'est dans notre intérêt à tous de maintenir toutes les équipes en activité et de continuer à offrir de belles courses aux fans."

"Nous avons toujours joui de cette réputation d'outsider et nous avons des souvenirs fantastiques. Néanmoins, désormais nous regardons vers l'avenir et bâtissons un héritage digne du nom d'Aston Martin. Cette nouvelle réglementation financière donne à chaque équipe une chance plus équitable de concrétiser son potentiel, et ça ne peut être que positif pour la F1. L'avenir s'annonce radieux et notre objectif absolu est d'être à la pointe."