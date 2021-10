Aston Martin veut changer de livrée mais se heurte au poids minimum

En faisant son retour en Formule 1 sous l'impulsion de Lawrence Stroll, Aston Martin a également fait revivre la fameux vert anglais au plus haut échelon du sport automobile. Néanmoins, la robe qui habille les monoplaces de l'écurie britannique cette saison ne fait pas l'unanimité, alors qu'elle était pourtant très attendue. L'équipe ne s'en cache pas et en a conscience, admettant que le rendu télévisuel n'est par exemple pas à la hauteur du rendu réel, offrant un ensemble globalement trop foncé qui mène même à quelques confusions avec les Mercedes arborant une livrée noire.

"Je pense que c'est une couleur superbe au soleil et quand vous la regardez en vrai", confiait cet été Otmar Szafnauer, directeur de l'écurie. "Mais je crois que nous devrions chercher à la faire ressortir un peu plus à la télévision, sans perdre le vert quand vous la regardez de l'extérieur. Je ne sais pas si nous pourrons le faire, mais c'est une chose que nous cherchons à faire, juste pour nous assurer qu'elle se différencie à la télévision de certaines autres voitures plus sombres."

Aston Martin, pour qui le volet marketing est évidemment important, envisage donc de modifier sa livrée l'année prochaine mais cette décision n'est pas aussi évidente qu'elle pourrait en avoir l'air. Le sujet est sérieusement à l'étude depuis quelques jours dans les ateliers de l'équipe à Silverstone, avec de réelles implications techniques car le poids de la voiture en fonction de la peinture utilisée doit être attentivement pris en compte.

"Nous venons juste de commencer à nous pencher dessus", explique aujourd'hui Otmar Szafnauer, interrogé par Motorsport.com avant le Grand Prix des États-Unis. "Nous avons eu une réunion de l'équipe dirigeante et nous avons commencé à parler de la peinture pour l'an prochain, de la proportion de la voiture que nous allons peindre et de quelle couleur. Mais le poids est également un énorme facteur. Nous devons économiser autant de poids que nous le pouvons. Nous sommes dans ce processus actuellement."

La saison prochaine sera celle de la révolution technique pour la Formule 1, avec l'introduction de monoplaces radicalement différentes, faisant notamment la part belle à l'effet de sol. Pour toutes les écuries qui planchent depuis des mois sur ce nouveau cadre réglementaire, la question du poids est devenue centrale afin de se rapprocher le plus possible de la limite minimum imposée en 2022. Les textes précisent que chaque monoplace devra peser au moins 792 kg l'année prochaine, mais beaucoup d'équipes pourraient se trouver bien au-dessus de ce chiffre.

Propos recueillis par Charles Bradley