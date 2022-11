Aston Martin déjà sous le charme d'Alonso et de son "étincelle"

Il y a une semaine, Fernando Alonso a découvert sa nouvelle écurie à l'occasion des essais de fin de saison à Abu Dhabi avec Aston Martin. Le pilote espagnol a eu une matinée pour prendre le volant de l'AMR22 et débuter le travail avec ses ingénieurs. S'il a limé le bitume en flirtant avec la centaine de tours parcourus en quatre heures, il a surtout conforté sa décision de quitter Alpine pour rejoindre ce nouveau projet. Enthousiaste, le double Champion du monde n'a pas hésité à laisser transparaître joie et fraîcheur à sa sortie du baquet.

Un plaisir visiblement partagé, puisque Mike Krack s'est lui aussi réjoui de cette grande première, qu'il a qualifiée de "très impressionnante". "On est allés droit au but du début à la fin. C'était très amical, ouvert et transparent", souligne le directeur d'Aston Martin dans des propos relayés par la BBC, ajoutant que la communication avait été "efficace" entre le successeur de Sebastian Vettel et son équipe.

En recrutant Fernando Alonso, l'écurie anglaise assure qu'elle était en quête d'un pilote dont la détermination débordante serait en mesure d'apporter un nouveau souffle et de décupler la motivation des troupes.

"Avec Fernando, j'ai toujours cette image du Grand Prix du Mexique et de sa frustration de ne pas avoir terminé septième [en raison d'une défaillance, ndlr]", explique Mike Krack. "C'est un exemple de dévouement et de motivation. Si on a quelqu'un avec cette passion et cette volonté de gagner, ça a une incidence sur l'équipe. Et on a pu clairement voir que tout le monde était vraiment heureux d'avoir ce gars-là dans la voiture mardi dernier. Je pense qu'il a peut-être déclenché au sein de l'équipe une nouvelle étincelle venant de sa passion et de son désir de gagner."

Dans le projet ambitieux de Lawrence Stroll pour Aston Martin, avoir un pilote au palmarès indéniable était une priorité et c'est ce qui avait poussé l'écurie à recruter Sebastian Vettel il y a deux ans. L'Allemand parti à la retraite, c'est un autre champion qui prend le relais, avec une approche sans doute différente mais également quelques similitudes.

"Ils ont une expérience différente", précise Mike Krack. "L'un est latin et l'autre est allemand, et ça fait une grosse différence, mais ce qu'ils ont en commun, c'est la concentration ; l'accent mis sur le fait de s'améliorer, sur le fait de faire des progrès et d'isoler ce qui nous fait progresser au lieu de peut-être simplement le détailler."

