Aston Martin confirme Vettel et Stroll pour 2022

Aston Martin a officiellement confirmé le maintien de Sebastian Vettel et Lance Stroll dans l'écurie pour la saison 2022 de Formule 1. Le line-up de la structure britannique restera inchangé pour l'entrée dans la nouvelle ère réglementaire, conformément à ce qui était attendu.

Détenteurs l'un et l'autre d'un contrat pluriannuel avec l'équipe basée à Silverstone, le pilote allemand et le pilote canadien avaient un avenir plutôt éclairci avant même cette confirmation. Toutefois, des rumeurs avaient semé un flou éphémère concernant Sebastian Vettel, faute d'officialisation de sa prolongation.

Face aux rumeurs, le directeur d'équipe Otmar Szafnauer avait assuré qu'il n'y avait aucun "plan B" pour lui comme pour le quadruple Champion du monde, et que tout n'était qu'une question de temps en raison des options à activer et de certains délais à respecter. Le week-end dernier à Monza, il avait fait part de sa confiance pour une annonce rapide, avant le prochain Grand Prix en Russie. C'est désormais chose faite.

"La toute première saison d'Aston Martin Cognizant F1 Team a débuté de manière décevante en raison des changements réglementaires ayant désavantagé les deux équipes avec une philosophie aéro de faible inclinaison vers l'avant [Aston Martin et Mercedes, ndlr]", admet Lawrence Stroll, propriétaire de l'écurie. "Mais nous avons fait de grands progrès au cours des derniers mois, et Lance et Sebastian ont signé d'excellents résultats. Ils ont redoublé de malchance, mais nous sommes heureux de poursuivre l'aventure en 2022 avec ce mélange de jeunesse talentueuse et de grande expérience."

Arrivé dans l'équipe cette année après n'avoir pas été conservé par Ferrari, Sebastian Vettel a déjà signé un podium sous les couleurs d'Aston Martin lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, avant un second qui lui a été retiré pour une infraction technique au Grand Prix de Hongrie.

"J'ai particulièrement hâte de prendre le volant de la nouvelle génération de monoplaces de Formule 1", se réjouit Vettel. "Leur look est très différent et le nouveau Règlement Technique devrait nous donner des voitures capables de se suivre de plus près qu'aujourd'hui. Un meilleur spectacle serait excellent pour les pilotes comme pour les fans. Les changements sont si importants que chaque équipe prendra un nouveau départ, donc ce sera une magnifique opportunité pour Aston Martin. Je crois en la force de notre nouvelle équipe en pleine croissance, donc j'ai d'ores et déjà hâte d'être en 2022."

Lance Stroll compte quant à lui pour meilleur résultat une septième place décrochée le week-end dernier à Monza.

"L'année prochaine, je prendrai part à ma sixième saison en Formule 1, aux côtés de mon coéquipier Sebastian", confie le Canadien. "Nous avons démarré l'aventure Aston Martin F1 Team ensemble et j'ai hâte de la poursuivre avec lui l'an prochain. Nous n'avons pas atteint les objectifs fixés cette année, mais cela ne fait qu'accroître notre appétit et notre désir de réussite pour la saison suivante. Aujourd'hui, avec le prestige et le soutien d'Aston Martin, et les brillants sponsors et partenaires qu'une telle marque prestigieuse a pu attirer, nous sommes idéalement placés pour améliorer nos performances en 2022."

Aston Martin n'a pas précisé la durée du contrat de ses deux pilotes.