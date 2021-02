Aston Martin révèle quand sera dévoilée sa F1 2021

2021 va marquer la première saison complète d'Aston Martin en Formule 1, l'écurie Racing Point (anciennement Jordan, Midland, Spyker et Force India) ayant été rebaptisée. Et c'est le 3 mars prochain, à 16h heure française, que l'équipe britannique va lever le voile sur sa monoplace. Outre-Manche, avec le décalage horaire, on sera donc le 03/03 à trois heures de l'après-midi.

La nouvelle F1 d'Aston Martin, dont le nom demeure inconnu, sera pilotée par Lance Stroll, fils du propriétaire de l'écurie Lawrence Stroll (qui est également copropriétaire d'Aston Martin), et par la recrue Sebastian Vettel. Le quadruple Champion du monde va donner un certain cachet à l'écurie, et pourrait même la mener au succès, estimait récemment Eddie Jordan, son fondateur.

Lire aussi : Jordan voit Vettel comme le Damon Hill d'Aston Martin

Aston Martin devrait arborer la livrée vert foncé classique des constructeurs britanniques en Formule 1, comme l'ont notamment fait Lotus, BRM, Jaguar et Caterham par le passé, mais on ne sait pas comment le sponsor titre Cognizant pourrait influencer ce design.

Quant à la technique, le directeur d'équipe Otmar Szafnauer a précisé, faisant référence au gel des châssis : "Nous n'avons pas eu la latitude de développement que nous avons habituellement, donc la philosophie reste la même avec une voiture à inclinaison faible. Même si la philosophie de la voiture sera conservée, nous aurons quand même beaucoup de nouveautés sur la voiture, beaucoup d'évolutions aérodynamiques et même un nouveau châssis nous concernant. Donc même si la voiture sera très proche de celle de l'an dernier, elle sera majoritairement renouvelée."

Le programme des présentations F1