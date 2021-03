Aston Martin dévoile la nouvelle voiture de sécurité de la F1

Aston Martin a présenté les deux véhicules d'intervention qui évolueront sur une partie des Grands Prix de Formule 1 cette année. Comme l'indiquait Motorsport.com dès la fin d'année dernière, le constructeur britannique partagera l'exploitation de la voiture de sécurité et de la voiture médicale dans la catégorie reine avec Mercedes cette saison. Une nouveauté qui accompagne le retour d'Aston Martin dans la discipline avec son écurie d'usine.

Ces derniers mois, les liens entre Aston Martin et Mercedes n'ont cessé de se resserrer, via des accords aussi bien commerciaux que techniques. Mercedes a d'ailleurs récemment augmenté son actionnariat au sein de la marque anglaise, celui-ci atteignant 20%.

"Nous sommes ravis d'annoncer notre nouveau partenariat avec Aston Martin et Mercedes-AMG pour la fourniture de la voiture de sécurité et de la voiture médicale en Championnat du monde de Formule 1", confirme Stefano Domenicali, PDG de la discipline. "Aston Martin et Mercedes-AMG sont des marques automobiles emblématiques, et nous sommes fiers de la place qu'elles occupent dans notre discipline. La voiture de sécurité et la voiture médicale sont extrêmement importantes en Formule 1 pour protéger les pilotes. La saison dernière, nous avons été témoins de leur rapidité d'intervention et de l'héroïsme de leurs équipages pour secourir Romain Grosjean lors de son terrible accident. Les voitures d'Aston Martin et de Mercedes-AMG sont toutes parfaitement équipées pour répondre aux besoins nécessaires afin d'assurer la sécurité des pilotes."

Aston Martin a développé une version spéciale de sa Vantage pour tenir le rôle de voiture de sécurité, capable d'intervenir pour imprimer un certain rythme devant le peloton des monoplaces en cas de neutralisation d'une course. Cette auto a fait l'objet d'un travail minutieux dans les ateliers britanniques de Gaydon.

Sa puissance a été augmentée pour atteindre 528 chevaux grâce à un moteur V8 bi-turbo de 4 litres. Un important travail a été également fourni sur le plan aérodynamique par rapport au modèle de série. Il a bien entendu fallu équiper ce modèle avec les nombreux systèmes embarqués comme les moniteurs délivrant des informations importantes de la direction de course, les temps au tour, la position des F1 en piste ou encore le flux TV. Cette Vantage reçoit une rampe lumineuse et des outils de communication radio obligatoires pour sa fonction.

"Les fans de F1 à travers le monde sont heureux de voir Aston Martin faire son retour, et je le suis aussi", souligne Bernd Maylander, pilote de la voiture de sécurité depuis de très nombreuses années. "C'est une voiture magnifique et performante, qui ouvre une nouvelle ère enthousiasmante pour Aston Martin."

Pour ce qui est de la voiture médicale, il s'agit d'une Aston Martin DBX dérivée du premier SUV conçu par le constructeur britannique. Cette voiture sera toujours pilotée par Alan van der Merwe, avec à son bord le Docteur Ian Roberts. Elle suit le peloton lors du premier tour de chaque Grand Prix et peut également intervenir à tout moment lors d'une neutralisation pour porter assistance. Sa motorisation est identique à celle de la voiture de sécurité.

Les deux autos ont participé à un programme d'essais intenses sur les installations d'Aston Martin à Silverstone, accumulant près de 15'000 kilomètres. Leur première apparition officielle aura lieu dès ce week-end pour les essais hivernaux programmés à Bahreïn, ainsi que pour le premier Grand Prix de la saison à la fin du mois, toujours sur le circuit de Sakhir.