Aston Martin fait l'éloge de Vettel pour son intégration

Après avoir franchi le pas de la porte à Maranello fin 2020, Sebastian Vettel a fait cap sur l'Angleterre, plus précisément à Silverstone, où siège Aston Martin. Classée quatrième en 2020 (sous l'ancien nom Racing Point), l'écurie est descendue jusqu'à la septième place du championnat cette saison, la faute à de nouvelles règles ayant davantage impactées les écuries utilisant des monoplaces peu inclinées vers l'avant.

Et c'est à Vettel que l'on doit le meilleur résultat d'Aston Martin cette saison : une deuxième place au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le quadruple Champion du monde est également passé tout près de la victoire en Hongrie avant d'être disqualifié en raison d'une quantité d'essence insuffisante.

Mais dans une saison faite de hauts et de bas, l'Allemand s'est très bien intégré à sa nouvelle équipe, comme l'a confirmé son directeur Otmar Szafnauer en fin de saison, avant de lui-même quitter l'écurie. "Il a été génial, c'est un homme intègre, il travaille dur, il a une grande éthique de travail, il ne laisse rien au hasard", a-t-il lancé. "Les ingénieurs aiment travailler avec lui, les mécaniciens l'aiment en tant que personne. C'est un homme authentique. Et cela fait beaucoup dans la vie."

Tout au long de l'année dernière, Vettel a été applaudi pour ses efforts hors de la piste. Le pilote allemand a sensibilisé le public à d'importantes questions environnementales et a aussi mis en avant la défense des droits LGBTQ+ en Hongrie. Et bien qu'il connaisse Vettel depuis plus de dix ans, Szafnauer a pu découvrir les différents traits de caractère de son pilote dans le cadre d'une relation professionnelle.

"Tous ceux qui ont travaillé étroitement avec [Vettel] parlent de lui de la même manière que moi, maintenant", a ajouté le directeur d'équipe. "Et socialement, j'ai aussi pu voir ces traits. Alors est-ce que j'ai été surpris ? Non, mais j'ai été ravi que l'idée que je me faisais de lui a été confirmée par ses actes."

"Sa meilleure qualité en tant que pilote, c'est de travailler sans relâche pour être de plus en plus rapide. Il le fait même pendant la course. Il regarde les autres pilotes et les trajectoires qu'ils ont empruntées pour voir s'il peut apprendre à aller plus vite ou à économiser davantage les pneus. Pour moi, c'est son plus bel atout."

Szafnauer a cité le Grand Prix Hongrie comme étant la course où Vettel s'est montré le plus performant cette saison. Du départ à l'arrivée, le quadruple Champion du monde a mis le leader Esteban Ocon sous pression, avant d'être disqualifié.

"Même si le résultat n'a pas été compté, et ce n'était pas de sa faute, je pense qu'il a réalisé une superbe course à Budapest, où il a continuellement essayé de dépasser Ocon", a précisé Szafnauer. "Il voulait vraiment cette victoire. C'est si difficile de dépasser à Budapest, à moins d'avoir un énorme avantage au niveau du rythme, ce qui n'était pas le cas. Si cela avait été un peu différent, avec un arrêt un peu plus rapide et en sortant des stands juste devant Ocon, je pense qu'il l'aurait maintenu [derrière lui]."