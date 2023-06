Aston Martin peine à expliquer son déficit de vitesse à Barcelone

Au Grand Prix d'Espagne, Lance Stroll et Fernando Alonso n'ont pas eu le rythme nécessaire en début de course pour prendre le dessus sur Mercedes et Ferrari, et ont finalement terminé à une lointaine sixième et septième place. Des positions qui auraient ravi l’équipe il y a encore un an mais qui sont bien loin des performances attendues avec le package de cette année.

Le directeur d'Aston Martin, Mike Krack, a estimé que le sort de son équipe avait été scellé à Barcelone en raison de son rythme sur les pneus tendres, que la majorité des pilotes ont choisis pour prendre le départ de la course.

Interrogé par Motorsport.com sur la performance d'Aston Martin, Krack a répondu : "Il y a une petite déception concernant notre rythme, en particulier lors du premier relais en pneus tendres. Par rapport à certains de nos concurrents directs, nous n'avions pas le rythme, honnêtement. Et nous devons vraiment comprendre pourquoi, car l'écart était assez important au début. Certaines voitures nous tournaient autour ! Nous devons comprendre cela."

Des qualifications réussies n’auraient rien changé

Krack a par ailleurs déclaré qu'aucune réponse évidente aux problèmes n'avait émergé pendant la course, et pense que même si ses pilotes s'étaient qualifiés plus près de la tête, ils auraient eu des difficultés.

"Je pense que si nous étions partis en deuxième position, il aurait été difficile de maintenir les Mercedes derrière nous dans cette phase initiale de la course, sur les 15 premiers tours", a-t-il expliqué. "Je pense qu'à certains moments, nous étions cinq à six, voire sept dixièmes plus lents. C'est quelque chose que nous devons comprendre."

"Je pense que nous étions très forts à la fin sur les pneus durs. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Même si je pense qu'il ne faut pas parler de dégâts. Nous avons terminé avec les deux voitures en position haute et nous avons marqué 14 points. Ce n'est donc pas du tout un drame." Quatorze points qui représentent tout de même cette année la plus petite moisson de l’équipe sur les sept premières épreuves de la saison.

Aston Martin pourrait avoir plus de difficultés dans les moments passés derrière des monoplaces que dans les phases avec le champ libre, dont Alonso en particulier a bénéficié à plusieurs reprises cette saison.

Krack a estimé que cela pouvait être un facteur, mais que ce n'était pas une excuse pour ne pas faire un meilleur travail. "Cela joue un rôle, surtout sur un circuit comme celui-ci", a-t-il déclaré. "D'un autre côté, je pense que George [Russell] avait lui aussi beaucoup de trafic et qu'il s'est contenté de le traverser. Il est vrai que dès que le trafic a été éliminé, nous nous sommes retrouvés en bien meilleure position. Mais nous devons comprendre pourquoi nous étions dans cette position parce que nous n'étions pas dans le trafic tout le temps dans ce relais."