Aston Martin impressionné par un Drugovich "pas souvent impulsif"

La carrière de Felipe Drugovich semble décoller cette saison. Auparavant, le Brésilien de 22 ans n'avait remporté qu'un titre en monoplace, celui d'Euroformula Open en 2018, avec une concurrence très faible. Auteur de huit podiums dont trois victoires lors de ses deux premières campagnes en Formule 2, Drugovich est parvenu à passer la vitesse supérieure cette année avec une écurie MP Motorsport qui n'avait jamais été à pareille fête, et il a dominé l'antichambre de la F1 pour être couronné avant même le dernier meeting à Abu Dhabi.

En parallèle, Aston Martin a recruté le jeune loup comme pilote de réserve, et sa belle saison en F2 n'y est pas étrangère. "Quand on s'intéresse aux jeunes pilotes, s'ils ne gagnent pas la F2 ou la F3 dès leur première année, ils ont tendance à être placés dans la catégorie des pilotes de second choix", déplore le directeur d'équipe Mike Krack. "Je trouve que ce n'est pas juste, surtout dans le cas de Nyck." De Vries avait remporté la F2 en 2019, lui aussi pour son troisième essai.

"Nous nous sommes intéressés à Felipe ; nous avons été relativement impressionnés par la maturité de son pilotage, il n'était pas souvent impulsif, il finissait les courses. Il fait partie des rares qui n'étaient pas déjà affiliés à un junior team ou à une académie, [Drugovich et son entourage] ont suivi leur propre voie et c'était assez impressionnant. Le fait qu'ils n'aient pas choisi une des écuries célèbres pour sa troisième année [en F2] montre sa confiance, et il a réussi. Pour nous, c'était très impressionnant. Je pense que Felipe et son entourage sont très professionnels, ils ont une très bonne compréhension de ce monde et ils ont la patience requise pour que Felipe arrive en F1."

Il est vrai que Drugovich a fait preuve d'une constance à toute épreuve en 2022 : lors des 26 courses déjà disputées, le pilote MP était à l'arrivée 24 fois, toujours dans le top 11. Mieux encore, il s'est classé dans le top 6 à 20 reprises.

Désormais, quelle sera la prochaine étape pour lui ? Drugovich n'a pas trouvé de baquet de titulaire en F1 et, à son grand dam, ne peut rempiler en Formule 2 en tant que champion. Il y a quelques semaines, l'intéressé mentionnait l'IndyCar comme une option plausible quant à son année 2023 ; en attendant, il va prendre ses marques au volant de l'Aston Martin AMR22, grâce à la réglementation favorisant le roulage des rookies. Ce mardi, il dispute un test important au volant de l'AMR21 qui doit le qualifier pour les EL1 d'Abu Dhabi, où il prendra par ailleurs part aux essais de jeunes pilotes le mardi après le dernier GP de la saison.

"Felipe fera les EL1 à Abu Dhabi pour nous", confirme Krack. "Il fera aussi les essais de jeunes pilotes après ça. Puis nous verrons ce qui se passera pour l'an prochain. Nous sommes en discussion concernant le programme que nous allons mener. C'est donc ouvert actuellement, c'est en discussion. Mais l'objectif est clairement de le former et de le hisser à un niveau où il pourra sauter dans la voiture à tout moment."

Stoffell Vandoorne a été annoncé comme pilote d'essai et de réserve d'Aston ce mardi, où il officiera a priori aux côtés du Brésilien dans le simulateur de l'écurie.

