Le fond plat de l'Aston Martin a déjà bien évolué

Aston Martin était peut-être l'écurie ayant caché le moins de choses lors de la présentation de sa nouvelle monoplace, la semaine dernière. Mais ce vendredi à Bahreïn, l'AMR21 a pris la piste pour les premiers essais hivernaux en arborant des changements très clairs, particulièrement au niveau de son fond plat, affublé de quelques évolutions intéressantes.

Afin de récupérer la performance perdue à cause des changements réglementaires décidés par la FIA, certaines parties de la monoplace devront être un peu plus sollicitées sur le plan aérodynamique. Le domaine qui concentre toutes les attentions en ce début d'année demeure la zone du fond plat située devant la découpe diagonale imposée à toutes les écuries pour 2021. Chacun a dû redessiner cette partie tout en essayant de compenser la perte d'appui entraînée par l'interdiction des ouvertures et des fentes qui étaient devenues légion ces dernières années.

Si l'on compare les images de la présentation officielle aux clichés pris vendredi matin en piste à Sakhir, on constate qu'Aston Martin a déjà installé un nouveau fond plat, pourvu d'éléments modifiés. Tout d'abord, le bord du plancher présente un contour remanié, avec plusieurs volutes orientées vers le haut. Ainsi, les flaps montés au-dessus ont eux aussi été ajustés en conséquence (flèches rouges).

D'autre part, les ailettes placées sur le fond plat, près de la découpe diagonale, ont elles aussi déjà évolué. Leur forme a été modifiée tandis qu'elles sont désormais au nombre de cinq, contre trois auparavant. Toutes ces évolutions visent à récupérer autant d'appui aéro que possible pour compenser la perte induite à la fois par la découpe du fond plat mais aussi par la simplification des écopes de frein arrière et du diffuseur.