Aston Martin aura une livrée "James Bond" au GP d'Italie

Depuis plus d'un demi-siècle, Aston Martin fournit de superbes voitures de luxe aux différentes incarnations de James Bond, célèbre espion britannique. Et pour fêter la sortie très attendue du prochain opus de la saga, intitulé Mourir peut attendre, dans lequel le constructeur britannique jouera une nouvelle fois un rôle important, l'écurie Aston Martin va modifier sa livrée.

Au Grand Prix d'Italie, qui a lieu ce week-end, les AMR21 de Sebastian Vettel et Lance Stroll arboreront un 007, le matricule de Bond, sur les flancs du cockpit, à la place du logo ailé de la marque. Hors piste, Vettel et Stroll feront une apparition sur les réseaux sociaux et devront assembler la version Lego de l'emblématique Aston Martin DB5 le plus rapidement possible. L'écurie a également collaboré avec Daniel Kleinman et David Arnold, respectivement réalisateur et compositeur de Mourir peut attendre, dans un spot inspiré par le film.

"Aston Martin fait partie de l'ADN de Bond", indique Kleinman. "C'est un partenariat qui n'a pas besoin d'être expliqué, c'était donc c'est super de réunir ces deux univers : les séquences d'ouverture de Bond et [l'écurie de] Formule 1 d'Aston Martin. J'espère que cela suscitera beaucoup d'enthousiasme avant la sortie du film."

Ce n'est pas la première fois qu'Aston Martin fait référence à ses liens avec la saga James Bond. Au Grand Prix de Grande-Bretagne 2019, lorsque la marque était encore un simple sponsor de Red Bull, les RB15 de Max Verstappen et Pierre Gasly avaient également affiché des logos 007. Plus tard, une fois Aston Martin revenu en Formule 1 comme écurie à part entière, Daniel Craig et Gemma Arteton, respectivement James Bond et ancienne James Bond girl, ont participé au lancement de la saison 2021 de l'équipe.

Épreuve nationale oblige, Alfa Romeo et Ferrari ont également préparé quelque chose de différent pour le Grand Prix d'Italie. La Scuderia pourrait simplement apposer quelques stickers du drapeau italien sur la SF21, tandis qu'Alfa Romeo a vu les choses en grand.

Une bande verte a été ajoutée au niveau de la boîte à air, et sur le capot moteur et le bout du museau, le logo de la marque au Biscione a été repeint aux couleurs du drapeau tricolore. À noter que le 111e anniversaire de la création d'Alfa Romeo est également célébré. Antonio Giovinazzi et Robert Kubica, qui remplace une nouvelle fois Kimi Räikkönen, positif au COVID-19 depuis le Grand Prix des Pays-Bas, porteront une combinaison spéciale.

La livrée de l'Alfa Romeo C41 pour le Grand Prix d'Italie Photo de: Alfa Romeo Alfa Romeo C41 Italian GP livery Photo de: Alfa Romeo