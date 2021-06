Aston Martin : jouer le titre d'ici 2025 reste l'objectif

Les ambitions de Lawrence Stroll pour Aston Martin et sa nouvelle implication en Formule 1 sont connues de longue date. La marque n'a pas d'autre objectif que de ravir un jour le titre mondial et c'est en ce sens que se construit le projet de l'homme d'affaires canadien, dont l'une des dernières pierres ajoutées à l'édifice a été le recrutement du quadruple Champion du monde Sebastian Vettel.

Lorsque l'on est ambitieux, il convient toutefois de savoir le rappeler, qui plus est après un début de saison laborieux, miné par la nouvelle réglementation aéro. Aston Martin a cependant décroché lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan son tout premier podium en F1 grâce à la deuxième place de Vettel, et mise à plus long terme sur la révolution réglementaire annoncée pour 2022.

L'objectif de titre à une échéance un peu plus lointaine est réel, mais il s'inscrit également au sein d'un plan idéalement défini. Otmar Szafnauer l'a rappelé sans en faire une idée fixe, convenant qu'atteindre le Graal d'ici 2025 serait donc le scénario rêvé.

"Si nous pouvions être prétendants au titre mondial d'ici trois ou quatre ans, ce serait un succès", a rappelé le directeur de l'écurie britannique lors d'un entretien avec des médias, auquel participait Motorsport.com. "Remporter le Championnat du monde sous cinq ans, je pense que nous considérerions cela comme un succès."

Un objectif déjà martelé lors de la présentation en grande pompe de l'AMR21 en mars dernier, et qui n'a donc pas varié d'un iota, avec des exemples à suivre plutôt reluisants : "Si l'on regarde les écuries qui ont remporté plusieurs titres mondiaux consécutifs dans un passé récent, ça a pris quatre ans à Mercedes après avoir racheté Brawn, et pour autant que je m'en souvienne, le délai était le même pour Red Bull après avoir racheté Jaguar Racing, également trois ou quatre ans [cinq en réalité, ndlr]".

S'il évoque les exemples glorieux des structures de Brackley et Milton Keynes, Otmar Szafnauer ne considère pas pour autant qu'il s'agisse de points de comparaison et de temps de passage auxquels doit impérativement se référer Aston Martin, estimant que le projet britannique part de plus bas.

"Nous commençons avec une base inférieure", estime-t-il. "Lorsque Mercedes a racheté Brawn, l'équipe venait d'être sacrée Championne du monde. Nous [sous le nom Force India/Racing Point auparavant], nous avons terminé quatrièmes quelques fois et nous n'avons jamais été prétendants au titre. Ça prend plus de temps pour emmener une équipe du haut du milieu de grille jusqu'à la place de numéro un."

Propos recueillis par Christian Nimmervoll