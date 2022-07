Aston Martin dévoile un nouvel aileron arrière controversé

Le Règlement Technique 2022 a été conçu pour faire disparaître la traditionnelle interaction entre la plaque d'extrémité et le flap, en créant une zone de transition incurvée entre les différents éléments. Le but était de réduire la puissance du vortex qui se crée dans la zone de contact entre les deux pièces et donc de limiter la perturbation du flux aéro en aval ; cela entrait donc tout à fait dans l'objectif d'améliorer les luttes en piste en évitant de laisser à la voiture suiveuse un flux d'air trop désordonné.

Mais au Hungaroring, Aston Martin a introduit un design qui renverse cette logique : dans sa position la plus avancée, la plaque d'extrémité de l'aileron arrière permet d'y accoler le volet de façon plus "traditionnelle", ce qui permet donc d'augmenter son envergure et donc l'appui qui peut être généré.

La présence verticale de la plaque d'extrémité au-dessus du plan principal est une anomalie dans l'esprit de ces nouvelles règles et est rendue possible par la mise en place de la section en forme d'apostrophe, qui a obligé les designers à réinterpréter le rayon et la courbure exigés par le règlement.

Aileron arrière de l'Aston Martin AMR22 1 / 3 Photo de: Uncredited Aileron arrière de l'Aston Martin AMR22 2 / 3 Photo de: Uncredited Aileron arrière de l'Aston Martin AMR22 3 / 3 Photo de: Uncredited

Afin de gérer la trajectoire du flux d'air et la répartition de la pression autour de cette région, l'équipe a également évasé la partie la plus arrière de la plaque d'extrémité au niveau de l'intersection avec le bord de fuite du plan principal, afin que les deux fonctionnent de concert.

C'est également le résultat des contraintes posées par la transition entre la plaque d'extrémité et le volet supérieur, les concepteurs ne pouvant pas réaliser le même travail à leur intersection que ce qui a été fait concernant la jonction avec le plan principal.

Il s'agit d'une solution élégante, mais la FIA pourrait choisir de l'examiner de près et d'essayer de reformuler le règlement afin d'étouffer toute évolution dans cette direction à l'avenir, étant donné qu'elle va à l'encontre des objectifs généraux de la révision des règles 2022.