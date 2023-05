Aston Martin voit une "opportunité" de victoire, pas Alonso

Fernando Alonso partira ce dimanche soir depuis la première ligne à Miami, et Aston Martin considère qu'il existe une "opportunité" de jouer la victoire, même si le réalisme doit prévaloir. Interrompue par le drapeau rouge provoqué par Charles Leclerc, la Q3 a accouché d'une grille de départ plutôt inattendue, qui ne représente pas forcément la véritable hiérarchie en rythme pur. Néanmoins, Mike Krack estime que son pilote doit jouer sa carte à fond en s'élançant aux côtés du poleman Sergio Pérez.

"L'opportunité est là", insiste le directeur de l'écurie anglaise. "Je veux dire par là que si tu pars de la première ligne, ton objectif doit être de gagner la course, je l'avais dit aussi à Djeddah. Mais encore une fois, on a de solides concurrents qui n'ont pas tout réuni aujourd'hui [samedi], à l'exception de Sergio. Mais on tentera notre chance, on fera de notre mieux."

L'incertitude générée par le nouveau tarmac de Miami et la propension de l'Aston Martin AMR23 à bien tenir ses gommes pourraient constituer un avantage par rapport à certains adversaires. "On ne peut pas nier que l'on a une voiture qui était forte en course lors des précédents Grands Prix", souligne Mike Krack. "C'est donc une force sur laquelle on peut compter. Mais il faut quand même le faire. La course est longue et peut-être que d'autres ont amélioré leur voiture. Il n'est donc pas certain que l'on fasse une bonne course."

Fernando Alonso sera en première ligne aux côtés de Sergio Pérez.

Ravi de se retrouver à nouveau en première ligne, Fernando Alonso se montre beaucoup plus sceptique. Si l'on peut compter sur le double Champion du monde pour tout essayer, il estime toutefois que la victoire n'est pas à l'ordre du jour et se satisferait amplement d'un quatrième podium en cinq courses.

"Je ne pense pas que l'on doive viser la victoire, surtout après la manière dont le week-end s'est déroulé", tempère l'Espagnol. "Je pense que même le podium, ce sera difficile, mais on va faire notre course. On fait ça toute la saison, on est dans une position privilégiée, on ne s'attendait pas à être là. Donc chaque tour que l'on fait, chaque tour que l'on fera dans ce genre de position, c'est un cadeau. Je pense que l'équipe y prend du plaisir."

"On essaiera de doubler Checo au premier virage, car on adore mener la course, ne serait-ce que quelques tours. Et après ça, on terminera à la position que l'on mérite. Si c'est la cinquième place, ce sera la cinquième ; si c'est la septième, ce sera la septième ; si c'est un nouveau podium, ce sera fantastique. Mais je pense que ce sera une course difficile."

Aux avant-postes, Fernando Alonso ne pourra en tout cas pas compter sur le renfort de son coéquipier. Éliminé dès la Q1, Lance Stroll partira 18e et devra avant tout viser un retour dans le top 10. Son équipe admet avoir commis une erreur en ne passant pas de deuxième train de pneus neufs lors de la première partie des qualifications.

"Il n'y avait aucune nécessité de prendre ce risque", regrette Mike Krack. "Il faut avoir des stats, des prévisions, pour se faire une idée de ce que sera le seuil [d'élimination en Q1]. Et pour ces choses-là, on n'a pas été suffisamment bons. On a peut-être été un peu trop gourmands en essayant de passer et d'arriver en Q3 avec un train supplémentaire. On doit en tirer les leçons et faire mieux la prochaine fois."

Propos recueillis par Adam Cooper

