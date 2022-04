Aston Martin "explore activement" ses options face à la rumeur Audi

Audi et Porsche devraient confirmer leur arrivée en Formule 1 pour 2026 lorsque la nouvelle réglementation moteur sera finalisée, mais comment les deux constructeurs allemands rejoindront-ils la grille ? Il est de plus en plus probable que Porsche s'associe à Red Bull et utilise le nouveau département moteur de l'écurie, mais Audi n'a pas encore dessiné son plan de route.

Selon nos informations, la marque était en discussions avancées avec McLaren, mais ces discussions n'ont pas été concrétisées, car les deux parties n'arrivaient pas à trouver un accord qui convienne à chacune. Un partenariat avec McLaren paraît désormais peu probable, mais Audi a d'autres options à examiner.

Williams est ouvert à un partenariat, et des sources indiquent que des discussions ont eu lieu avec Aston Martin en vue d'un accord sur le long terme. L'écurie basée à Silverstone ne parvient plus à progresser depuis qu'elle a été rebaptisée en début d'année dernière, et l'on se demande déjà ce dont elle a besoin pour rejoindre les avant-postes, comme le souhaite son propriétaire Lawrence Stroll. Un partenariat avec Audi, que ce soit une simple collaboration ou un rachat complet, pourrait donner un coup de fouet à l'écurie et même donner à Stroll l'opportunité de quitter la F1 s'il est insatisfait des progrès de l'équipe.

Aston Martin a déjà fait savoir qu'il était envisageable pour l'écurie de faire ses propres moteurs à l'arrivée de la réglementation 2026, ce pour quoi elle ne semble pas avoir actuellement les infrastructures nécessaires. Cependant, le faire en association avec un constructeur majeur comme Audi serait parfaitement logique en matière de budget et de connaissances techniques.

Interrogé par Motorsport.com concernant la rumeur d'un partenariat avec Audi, un porte-parole d'Aston Martin n'a pas nié cette éventualité, répondant : "Nous sommes satisfaits de notre motoriste actuel Mercedes-Benz, avec qui nous sommes encore sous contrat pour plusieurs années. L'unité de puissance F1 de Mercedes-Benz est bonne. Nous n'avons pas de plan alternatif à ce stade, mais il ne faut jamais dire jamais en F1, et nous explorons activement nos options avec notre nouveau partenaire stratégique Aramco."

Un obstacle non négligeable à un accord serait que l'un des principaux rivaux d'Audi en Allemagne, Mercedes-Benz justement, est actionnaire à 20% du constructeur automobile Aston Martin.

Un communiqué publié par Audi et Porsche ce jeudi, à la suite d'une réunion du conseil d'administration, a indiqué qu'une décision finale sur la F1 serait prise une fois la nouvelle réglementation publiée par la FIA : "Nous n'avons pas encore pris de décision car nous sommes actuellement dans la phase d'évaluation finale. À ce jour, les nouveaux règlements pour 2026 et les saisons suivantes ne sont pas encore disponibles. Ils prévoient des changements profonds pour rendre le championnat plus durable, un prérequis pour un possible engagement d'Audi. Audi Sport discute de ces questions directement avec la Fédération internationale de l'automobile (FIA)."