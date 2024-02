Pourquoi Aston Martin pense que "Red Bull est tout à fait prenable"

Aston Martin a dévoilé ce lundi sa nouvelle arme, qui devra être celle de la confirmation après le bond de performance effectué en 2023. L'écurie de Silverstone, qui continue de se construire et de se doter d'infrastructures dernier cri, a d'ores et déjà baptisé son AMR24 dans la foulée de sa présentation et se concentre pleinement sur le travail qui l'attend.

Cette nouvelle monoplace est décrite par son concepteur comme une "grosse évolution" de sa devancière, dans la mesure où les gains de performance se situeraient désormais dans les détails plutôt que dans la quête d'un concept général. Ce qui ne signifierait pas pour autant que la marge de progression est réduite, y compris pour une écurie Red Bull que Dan Fallows estime ainsi possible à dépasser.

"Ça se resserre de plus en plus et ça laisse entendre que chacun est probablement moins en mesure de s'éloigner des concepts que l'on voit sur la majorité des voitures", explique le directeur technique d'Aston Martin. "Le fait est que l'on cherche vraiment de la performance à partir de détails de plus en plus infimes. Ce sont des éléments plus détaillés du plancher et d'autres pièces de la voiture. Mais il y a encore beaucoup de performance à trouver et l'on part du principe que Red Bull est tout à fait prenable. C'est ce après quoi l'on court, on se concentre sur eux. Et c'est ce que l'on vise."

La philosophie développée par le Britannique consiste à dire que le plafond de verre de l'actuelle réglementation n'est pas encore atteint, sans pour autant se risquer à affirmer que l'AMR24 aurait déjà les moyens de faire mieux que Red Bull. Pour aller dans ce sens, Dan Fallows rappelle notamment que l'écurie anglaise doit se montrer plus agressive et constante dans le développement de sa machine.

"On parle de Red Bull parce que c'est évidemment la référence pour ce qui est de la performance, mais on se concentre sur la voiture la plus rapide", précise-t-il. "C'est ce que l'on a cherché à faire. Plutôt que penser à des courses individuellement d'un point de vue ingénierie, on doit faire une voiture capable de fonctionner et d'être compétitive sur n'importe quel circuit. C'est vraiment ce sur quoi on se concentre : avoir une voiture utilisable et bonne pour les pilotes."

"On se concentre là-dessus. Les statistiques de compétition et la manière dont on se rapprochera de Red Bull viendront après. Si l'on a cette performance sur la voiture, alors on se donnera la capacité de rivaliser à ce niveau, ce qui est exactement ce que l'on veut."

Alonso et Stroll plus mesurés

L'Aston Martin AMR24 présentée ce lundi.

Les explications de Dan Fallows réjouissent Fernando Alonso, qui les tempère toutefois en rappelant qu'il s'agit d'objectifs à terme et non d'une garantie pour le début de saison. Le double Champion du monde insiste ainsi sur la nécessité de ne pas précipiter les choses.

"C'est une bonne chose qu'il dise ça, ça me donne le sourire !", admet le pilote espagnol, interrogé sur l'optimisme de son directeur technique. "Je n'ai pas parlé avec Dan depuis quelques semaines mais je pense que l'on doit être optimiste à ce stade de la saison. On a aussi vu l'an dernier que Ferrari a terminé très fort et a signé des pole positions. McLaren a également fait de gros progrès et s'est rapproché de Red Bull lors de certaines courses. On verra ce qui se passera."

"On doit d'abord être régulièrement dans les points, se battre pour des podiums, ou être des prétendants au podium, comme on l'a fait l'an dernier. Ensuite, si l'on est dans cette position, ce serait chouette de décrocher une première victoire en vert pour Aston Martin. J'espère pouvoir être derrière le volant à ce moment-là. Mais on doit prendre les choses étape par étape. Ce sera très serré. Je parie qu'il y a quatre ou cinq équipes en deux ou trois dixièmes cette année."

Lance Stroll, lui, est encore plus tranché dans sa manière de relativiser les perspectives à venir. "Je ne crois pas que notre objectif soit vraiment de battre Red Bull", avance le Canadien. "On veut y arriver, mais notre but est vraiment d'avoir l'équipe la plus solide possible. On a beaucoup d'idées, beaucoup de choses dans les cartons pour être une meilleure écurie, et c'est là-dessus qu'on se concentre."