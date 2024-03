Pourquoi la dynamique qualifs/course d'Aston Martin s'est inversée

Aston Martin avait lancé sa saison 2023 avec réussite, Fernando Alonso ayant décroché six podiums lors des huit premiers Grands Prix au volant d'une voiture plus à l'aise en course qu'en qualifications. Mais au fil de la saison et du développement, l'équipe britannique a eu des difficultés à tenir la cadence de ses rivaux et a fini par rétrograder à la cinquième place du championnat constructeurs.

Après la pause hivernale, Aston Martin semble toujours être la cinquième force du plateau après les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite 2024. Dans le jeu relatif qu'est la Formule 1, la régression d'Aston est peut-être plus due au fait que Mercedes et surtout Ferrari ont amélioré leur rythme en course qu'à une quelconque erreur de l'équipe de Silverstone, tandis que McLaren a simplement confirmé ses grosses améliorations de la seconde moitié de 2023.

Toutefois l'AMR24 semble capable de rivaliser avec ses concurrentes directes en qualifications, pour ensuite reculer en course, ce qui est à l'opposé de la situation de l'année dernière. "À Bahreïn, nous étions plus rapides sur un tour, en comparaison avec le rythme sur les relais longs. Il y a une tendance, il semble que cette année nous ayons des difficultés sur les longs relais, sur le rythme de course", expliquait Alonso au Grand Prix d'Arabie saoudite.

Bien que l'abandon de Lance Stroll n'ait pas permis d'obtenir un deuxième avis, Alonso a fait mieux à Djeddah qu'à Bahreïn, où il était passé de la sixième à la neuvième place en course. En Arabie saoudite, le double Champion du monde a terminé cinquième mais a remarqué qu'il manquait à Aston "encore deux ou trois dixièmes par rapport à Mercedes et McLaren, peut-être un peu plus par rapport à Red Bull et Ferrari, alors que nous semblons assez proches en qualifications".

Oscar Piastri, McLaren MCL38, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

S'exprimant avant le départ du GP d'Arabie saoudite, Tom McCullough, directeur de la performance d'Aston Martin, a indiqué que l'équipe cherchait encore à comprendre pourquoi la dynamique entre les qualifications et la course avait changé, mais il a donné quelques indices qui ont été confirmés par la suite en course.

"Historiquement, nous avons eu tendance à être performants en course et à trouver les qualifications un peu plus difficiles. Les caractéristiques de cette voiture [la rendent] tout à fait différente d'un point de vue aérodynamique", a répondu McCullough lorsque Motorsport.com l'a interrogé sur la différence de compétitivité entre relais courts et relais longs.

"Nous apprenons à en tirer le meilleur parti. Nous avons abordé ce week-end avec comme stratégie essayer d'améliorer les longs relais et ne pas trop nous préoccuper de nos qualifications, en nous concentrant sur l'ingénierie pour essayer d'avoir une bonne voiture qui prenne soin de ses pneus arrière en course."

Mais outre l'optimisation de son nouveau package et la recherche d'un compromis dans la hauteur de caisse pour les différents niveaux de carburant, l'un des facteurs expliquant la relative amélioration de la forme d'Aston en qualifications a été un effort considérable pour améliorer l'efficacité du DRS, après avoir constaté les gains de Red Bull avec son design.

L'utilisation du DRS étant libre en qualifications et les circuits de Bahreïn et de Djeddah disposant de trois zones de ce type, toute amélioration du DRS est extrêmement bénéfique. À Djeddah, l'AMR24 était plus rapide d'environ 19 km/h en ligne droite avec le DRS ouvert, et de plus de 20 km/h à Bahreïn, la rapprochant des F1 de Red Bull et Ferrari. L'an passé, la différence en matière de vitesse de pointe se situait entre 12 et 15 km/h pour Aston.

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

"L'efficacité de la voiture, le DRS, sont des choses sur lesquelles nous avons travaillé très dur l'année dernière car nous avons vu à quel point la Red Bull était performante", a expliqué McCullough. "Beaucoup de personnes se sont penchées sur la question, en essayant de trouver une solution pour réduire beaucoup plus la traînée en appuyant sur le bouton du DRS."

"C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes bien qualifiés, parce que nous disposons d'un DRS très performant. J'ai regardé la différence entre les qualifications de l'année dernière et celles de cette année, avec un vent quasiment identique. Nous avons gagné beaucoup de temps grâce à cela."

Le résultat encourageant d'Alonso à Djeddah semble confirmer qu'en dépit d'une course aux options stratégiques limitées, les choix de réglages orientés vers la course ont porté leurs fruits. Mais le véritable test pour l'équipe de Silverstone sera de savoir si elle peut réaliser ce qu'elle n'a pas pu faire en 2023 et maintenir le rythme dans la course au développement.

"Nous sommes revenus à une philosophie différente d'un point de vue aérodynamique avec la voiture de cette année, pour essayer de nous donner une plateforme qui nous permette de continuer le développement", a ajouté McCullough.

"Pour l'instant, nous sommes dans une phase où nous sommes capables de bien développer avec nos outils de développement, donc il s'agit de mettre ces éléments sur la piste aussi vite que possible, en espérant que le développement se poursuive. Cet aspect se présente plutôt bien mais, comme je le répète, il s'agit d'un jeu relatif. Nous voulons continuer à rogner, à améliorer la voiture et à nous rapprocher de l'avant de la grille."