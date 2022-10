La réactivité d'Aston Martin, la clé pour une meilleure F1 en 2023

Aston Martin se remet d'un mauvais démarrage au cours duquel son concept initial de voiture, peu performant, a dû être remplacé au Grand Prix d'Espagne. Et bien que la neuvième place du championnat constructeurs semble être le meilleur résultat possible de l'équipe cette année, cette dernière estime avoir fait suffisamment de progrès en coulisse pour se montrer confiante pour la campagne suivante.

Ses ambitions pour 2023 ont été clairement affichées avec le recrutement de Fernando Alonso dans le sillage de l'annonce de la retraite de Sebastian Vettel. Cette capacité à réagir rapidement sur le front des pilotes met en évidence un atout majeur que l'équipe d'ingénieurs pense pouvoir exploiter dans la conception de la voiture.

"Je pense que l'équipe a toujours été très agile", a affirmé Tom McCullough, directeur performance d'Aston Martin. "C'est une petite équipe et, en son cœur, il y a quelques personnes clés qui prennent les décisions. Ce n'est pas une grande entreprise bureaucratique."

"Quand je reviens d'un week-end de course, mon travail consiste à faire un rapport à Andrew Green [chef de la technique] et à Dan Fallows, qui nous a récemment rejoint en tant que directeur technique. Cela change légèrement la structure mais nous essayons de garder les bons éléments de notre ancienne manière de travailler tout en y ajoutant ce que nous devons faire pour élever le niveau."

McCullough estime que l'exemple de la rapidité avec laquelle le changement de concept a été acté, en pleine saison qui plus est, montre que l'équipe britannique est capable de prendre des décisions et de faire avancer la situation.

"Tout au long des essais hivernaux et des premières courses, nous avons essayé d'apporter des pièces pour gérer le marsouinage et pour donner une plus grande fenêtre de fonctionnement à la voiture", a-t-il indiqué. "Mais nous sommes arrivés à un point où, même avec les outils de développement, la soufflerie, les simulations CFD et les tests sur circuit, nous ne faisions pas les progrès que nous voulions. Alors, à un moment donné, il faut se dire : 'OK, nous devons faire quelque chose'."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22

"Pendant la phase de développement de la voiture, nous avons obtenu deux routes différentes. Nous avons même conçu le châssis pour adapter les radiateurs aux deux routes différentes. Nous nous sommes dit que la première route semblait bonne mais nous avons sous-estimé le problème du marsouinage, alors nous avons essayé l'autre philosophie. Nous avons repris les données que nous avions, recommencé à travailler avec ça dans la soufflerie et boum, nous avons [modifié] la voiture aussi vite que nous le pouvions."

"Il y a eu un effort énorme de la part des départements de fabrication et de production pour amener [l'évolution] au GP d'Espagne. Il y a eu un travail phénoménal pour y parvenir. Quand cela a été annoncé, je pensais qu'il n'y avait aucune chance d'avoir deux voitures [équipées de l'évolution en Espagne]. Nous n'avions pas de pièces de rechange, mais nous sommes venus et c'était tout."

Alors qu'Aston Martin connaît une expansion sous la direction de son propriétaire, Lawrence Stroll, McCullough est convaincu que l'équipe peut gagner en taille sans perdre ses qualités actuelles : "Je pense que cela a toujours été un point fort de l'équipe. Nous devons garder cela en F1 parce que chaque course compte. Si l'on peut être compétitif et marquer des points, alors c'est parti."

L'AMR22 ne s'est pas montrée performante sur tous les circuits et il a été difficile d'en tirer le meilleur parti lors des qualifications. Mais la monoplace possède aussi quelques qualités.

"Cela fait un certain temps que la voiture est assez performante dans les virages à basse vitesse, nous l'avons vu dans les analyses par rapport à d'autres [équipes]", a expliqué McCullough, interrogé par Motorsport.com sur d'éventuelles qualités cachées de l'AMR22. "Nous nous sommes concentrés sur l'amélioration de la voiture dans les virages rapides, ce que nous avons fait récemment. Du côté de Red Bull, leur voiture est très efficace et très rapide en ligne droite et nous ne sommes pas aussi forts qu'eux. Mais la majorité de la grille ne l'est pas non plus."