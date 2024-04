Aston Martin porte réclamation contre les résultats des qualifications en Chine

Carlos Sainz a commis une erreur dans le dernier virage du circuit de Shanghai au cours de la deuxième phase des qualifications du Grand Prix de Chine, partant en tête-à-queue avant de heurter les barrières et s'immobiliser en bord de piste, ce qui a provoqué la sortie du drapeau rouge.

Mais alors que le chronomètre était arrêté, le pilote Ferrari est parvenu à repartir pour regagner son garage. Les dégâts étant peu importants, les mécaniciens de la Scuderia ont pu procéder à de rapides réparations pour renvoyer l'Espagnol en piste avant la fin du temps imparti et permettre à celui-ci de décrocher un ticket pour la Q3.

Toutefois, Aston Martin a décidé de déposer une réclamation concernant les résultats des qualifications en vertu de l'article 39.6 du Règlement Sportif de la F1, qui dispose que : "Tout pilote dont la voiture s'arrête sur la piste pendant la séance de qualifications ou la séance de qualifications sprint ne sera pas autorisé à continuer à prendre part à cette séance."

Les messages de la direction de course ont indiqué que Sainz s'était arrêté en bord de piste pendant la période du drapeau rouge, avant qu'il ne puisse redémarrer sa Ferrari et retourner aux stands. L'article 39.6 sert à empêcher les pilotes d'obtenir l'aide des commissaires ou des véhicules de dépannage pour potentiellement rejoindre une séance interrompue par un drapeau rouge mais ne couvre pas le scénario dans lequel un pilote est capable de repartir par ses propres moyens.

Il est probable que la réclamation d'Aston Martin ait pour objectif de faire supprimer les temps de Sainz en Q3 et Q2, ce qui permettrait à Lance Stroll de remonter à la dixième place sur la grille de départ.

Au sujet de son accident en Q2, Sainz a indiqué après la séance : "J'ai fait une simple erreur, j'ai tapé sur le vibreur intérieur un peu trop fort, ce qui m'a fait dévier de ma trajectoire. J'ai touché le gravier à la sortie et j'ai fait un tête-à-queue. Au dernier moment, avant de heurter le mur, j'ai réussi à tourner un peu le volant et avoir un impact dans un meilleur angle. C'est probablement ce qui m'a sauvé parce que ça semblait mal parti à un moment donné. Ensuite, j'ai fait un très bon tour en Q2 pour m'en remettre et retrouver plus ou moins la confiance, si on peut dire ça comme ça, et faire de bons tours."

Hülkenberg se fait réprimander

Nico Hülkenberg a quant à lui échappé à la pénalité après un incident s'étant produit en Q1. Alors que les voitures patientaient dans la voie rapide de la pitlane, avant que le feu ne passe au vert, l'Allemand est sorti de son garage et a dépassé plusieurs de ces voitures, ce qui n'est pas permis par le règlement. Finalement, les commissaires ont infligé une simple réprimande au pilote Haas, qui est sa première de l'année.

"Les commissaires ont entendu le pilote de la voiture 27 (Nico Hülkenberg), le représentant de l'équipe et ont examiné la vidéo, la radio de l'équipe et la caméra embarquée. Ils ont déterminé que la voiture 27 avait dépassé deux voitures sur la voie rapide, en violation de l'article 34.8 du Règlement Sportif de la Formule 1 et de l'annexe L, Chapitre IV, Article 5 d) du Code Sportif International", peut-on lire.

"Le pilote a expliqué qu'il avait vérifié s'il était autorisé à [dépasser] et l'équipe a confirmé (à tort) qu'il pouvait le faire. Nous l'avons confirmé en écoutant la radio de l'équipe. Malgré les instructions incorrectes de l'équipe, le pilote aurait dû connaître le règlement et n'aurait pas dû dépasser dans la voie des stands. Nous imposons donc une réprimande."