Aston Martin recrute l'aérodynamicien en chef de Mercedes

Éric Blandin travaille encore à Brackley en tant qu'aérodynamicien en chef et ne rejoindra pas Aston Martin avant octobre 2022, après sa période contractuelle d'inactivité forcée. Sa nomination est une surprise car il est la première recrue clé en provenance de Mercedes, qui fournit son unité de puissance et sa boîte de vitesses à Aston Martin.

Un porte-parole d'Aston Martin a indiqué à Motorsport.com : "Nous sommes en mesure de confirmer qu'Eric Blandin commencera à travailler pour Aston Martin Cognizant F1 Team l'an prochain. La date exacte de son arrivée n'est pas encore confirmée. La transition entre Mercedes AMG F1 Team et nous-mêmes se fera à l'amiable." L'on ne sait pas encore quel poste il occupera.

Cet ingénieur français a commencé sa carrière chez Fondmetal Technologies, entreprise italienne spécialisée en soufflerie, en 1998, avant de rejoindre Jaguar Racing comme aérodynamicien en 2002. Il est resté à Milton Keynes en devenant leader de l'équipe aéro lors de l'ère Red Bull Racing, avant de partir fin 2009. Il a alors travaillé avec Dan Fallows, qui quitte Red Bull pour devenir directeur technique d'Aston Martin pour le début de la saison prochaine.

À partir de janvier 2010, Blandin a passé 14 mois comme leader de l'équipe aéro chez Ferrari avant de rejoindre Mercedes en mai 2011 comme aérodynamicien principal. Il a été promu au poste d'aérodynamicien en chef en septembre 2017.

Éric Blandin sur le podium au Grand Prix du Japon 2019

Parmi les autres recrues majeures d'Aston Martin, alors que Lawrence Stroll continue de bâtir son écurie pour la mener au titre, on retrouve non seulement Dan Fallows mais aussi Luca Furbatto, directeur de l'ingénierie en provenance d'Alfa Romeo, et Andrew Alessi, directeur des opérations techniques qui vient de Red Bull.

Le directeur d'équipe Otmar Szafnauer s'est récemment montré clair sur le fait qu'Aston Martin poursuivait sa campagne de recrutement. "Les choses n'ont pas ralenti au niveau du recrutement", a-t-il déclaré le 5 novembre dernier au Mexique. "Mais à moins qu'ils soient en haut de la pyramide, nous n'annonçons pas tout le monde. Nous avons recruté plus de 150 personnes cette année et allons continuer de recruter."

"Si nous voulons remporter un Championnat du monde dans quatre ans, il faut des ressources humaines, des infrastructures, une usine, une soufflerie, tout comme les top teams, et nous sommes sur la trajectoire pour ce faire."

Szafnauer a alors ajouté que Furbatto allait bientôt rejoindre l'écurie : "Luca sera avec nous d'ici quelques semaines. Oui, il a été annoncé. Mais vous savez, comme tout le monde, ils ont leur période de préavis, et tout ça. Dans quelques semaines, il sera libre de commencer avec nous."