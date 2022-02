Aston Martin veut tirer profit de l'expérience de ses recrues

Quand Aston Martin s’appelait encore Force India (puis Racing Point), l'équipe piochait rarement chez la concurrence au moment de recruter du personnel et, faute de budget, ne disposait pas des ressources nécessaires pour se développer. Mais depuis le rachat de la structure de Silverstone par Lawrence Stroll, à l'été 2018, l'épaisseur du portefeuille a considérablement augmenté et quelques personnes clés des autres équipes de la grille se sont laissé séduire par le nouveau projet.

Comme l'explique le directeur technique Andrew Green, le renouvellement de la direction était devenu une nécessité pour permettre au plan établi par Stroll, à savoir devenir l'une des forces majeures du championnat à court terme, de fonctionner. Et en associant son pool d'ingénieurs actuel aux talents débauchés par exemple chez Red Bull et Mercedes, l'équipe britannique souhaite élaborer une manière de travailler propre à elle.

"Je pense que cela a été mentionné précédemment, nous suivons un plan sur cinq ans pour produire une voiture capable de se battre pour le titre", a confié Green à Motorsport.com. "Et quand nous observons la manière dont l'équipe a besoin d'être structurée pour y parvenir, il est clair qu'il est nécessaire d'investir dans deux choses : il faut investir dans les personnes et dans les outils. Donc nous nous sommes renforcés."

"Nous savons que nous avons beaucoup de bonnes personnes [dans l'équipe]. Mais elles ont besoin de plus de soutien parce que nous devons en faire plus et plus efficacement. Nous avons besoin de plus de développement, plus de R&D, pour être en mesure de surpasser les top teams et de venir les concurrencer. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle nous avons cherché [à recruter]."

Parmi les nouveaux arrivants à Silverstone, on trouve les aérodynamiciens Dan Fallows, Andrew Alessi (travaillant précédemment chez Red Bull) et Éric Blandin (ex-Mercedes), et Luca Furbatto, ancien designer en chef d'Alfa Romeo. Si Fallows et Blandin sont encore attendus à Silverstone, Alessi et Furbatto ont d'ores et déjà pris leurs nouvelles fonctions, à savoir responsable des opérations techniques pour le premier et directeur de l'ingénierie pour le second.

Nommé directeur technique en chef à la signature du contrat de Fallows, qui sera quant à lui le nouveau directeur technique d'Aston Martin, Green a affirmé que ses nouvelles responsabilités lui permettaient d'avoir une meilleure vue d'ensemble d'une équipe en pleine expansion.

"Désormais, je suis en mesure de prendre davantage de recul et de commencer à examiner la situation dans son ensemble – à savoir comment atteindre cet objectif, ce dont nous avons besoin, qui sont les personnes dont nous avons besoin pour soutenir le personnel actuel – et examiner les questions relatives à l'expérience [des recrues] et leur background", a-t-il ajouté. "Voulons-nous ramener l'expérience [d'une personne ayant travaillé dans] une autre écurie et apporter cette nouvelle façon de penser, ou cette autre façon de penser, dans l'équipe parce que nous sommes restés isolés pendant longtemps ?"

"C'est vrai, nous n'avons pas pu nous développer, nous n'avons pas vraiment pu convaincre les employés d'autres équipes de nous rejoindre, alors nous avons établi notre propre façon de travailler. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voulons combiner notre façon de travailler avec nos connaissances sur la façon dont les autres équipes travaillent et transformer cela en 'travail à la Aston Martin'."

"C'est la stratégie, c'est pourquoi il est bon de pouvoir s'appuyer sur l'expérience [d'employés venant] d'autres équipes, parce que nous pouvons tout simplement fusionner le tout et retenir le meilleur de chaque personne. C'est ainsi que nous voyons les choses et c'est ainsi que nous voulons aller de l'avant pour essayer de devenir une équipe candidate au titre dans quelques années."

Aston Martin s'est également offert les services de Mike Krack, l'ancien directeur de BMW Motorsport remplaçant Otmar Szafnauer à la tête de l'équipe. Green a néanmoins indiqué que Krack n'avait pas encore pris ses fonctions. "Je suis vraiment heureux de la nouvelle équipe de direction avec Martin [Whitmarsh] et Mike", a-t-il lancé. "Je nous vois bien travailler ensemble. Mike n'a pas encore commencé, donc il est difficile de faire trop de commentaires à son sujet."

"Mais je pense que Mike a une expérience riche et variée en sport automobile. Je l'ai rencontré quelques fois, il semble être un gars très gentil. Il a déjà travaillé en F1 donc je suis impatient de voir l'avenir. Et j'ai une grande confiance en Mike et Martin pour mettre en place l'équipe nécessaire à la réalisation de nos ambitions dans les années à venir."