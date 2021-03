Aston Martin vise le titre mondial "d'ici trois à cinq ans"

Pendant 30 ans, l'écurie fondée en tant que Jordan (ensuite devenue Midland, Spyker, Force India et Racing Point) a évolué en milieu de tableau, voire en fond de grille, en Formule 1. Dans ce laps de temps, en 535 Grands Prix, elle n'a signé que quatre pole positions et cinq victoires. Mais depuis son rachat à l'été 2018 par un consortium mené par le milliardaire Lawrence Stroll, les ambitions évoluent nettement. Rebaptisée Aston Martin pour 2021, du nom de la marque également codétenue par Stroll, l'équipe jouit de davantage de moyens et poursuit sa restructuration à son siège de Silverstone afin d'atteindre, à terme, l'objectif ultime : le titre mondial de Formule 1.

Lire aussi : Aston Martin dévoile sa F1 pour 2021

"Il est bien plus facile de dire que nous allons nous battre pour – et gagner – un titre mondial que de le faire", reconnaît le directeur d'équipe Otmar Szafnauer à l'occasion de la présentation de la nouvelle Aston Martin AMR21. "Les deux choses nécessaires sont, d'abord, un bon plan, afin que nous rejoignions les candidats au titre, puis d'exécuter ce plan. Nous sommes en train de planifier ça. L'exécution va certainement prendre du temps. Les gens en F1 et dans d'autres équipes ont dit 'vous savez, vous devenez nous laisser trois à cinq ans pour faire ça'. Et nous n'y échappons pas."

"Depuis un an, nous prévoyons une nouvelle usine avec de nouvelles infrastructures, et un endroit pour tous nous accueillir sous le même toit afin de développer l'équipe. La mise en œuvre de ce projet vient de commencer à Silverstone. Vers la fin 2022, nous devrions emménager dans une nouvelle usine, par exemple. Nous allons avoir besoin d'outils dernier cri pour nous aider à concevoir et développer une voiture capable de jouer le titre mondial – ce sera donc dans quelques années. Si je dois envisager l'avenir, on sait que ce sera d'ici trois à cinq ans."

L'Aston Martin AMR21 dévoilée ce mercredi sera pilotée par Lance Stroll et le quadruple Champion du monde Sebastian Vettel, qui rejoint l'écurie en provenance de Ferrari après une saison 2020 particulièrement difficile. L'Allemand de 33 ans prend exemple sur Mercedes pour expliquer sa foi en ce nouveau projet, même si son affirmation que les Flèches d'Argent n'avaient pas un châssis exceptionnel au début de l'ère turbo hybride est quelque peu étonnante.

"Je pense que c'est un projet à long terme si l'on veut vraiment gagner", commente Vettel. "Manifestement, si l'on regarde Mercedes, ils sont partis de quelque part en 2011, 2012, puis se sont vraiment mis à gagner avec la nouvelle unité de puissance [en 2014], où ils sont partis sur les chapeaux de roue, bien plus vite que tout le monde. La voiture n'était pas si géniale en 2014, côté châssis. Si l'on part de 2011 par exemple, cela leur a pris cinq ans pour vraiment construire une voiture qui était probablement considérée comme le meilleur châssis."

"Voilà le temps que cela prend. Mais tout le monde a ce temps, et tout le monde n'a pas réussi à le faire. Il y a beaucoup de projets par ici, différents constructeurs, et en fin de compte, un seul peut gagner. Mais c'est Mercedes qui est le plus fort depuis un certain temps. Chapeau à eux, les autres n'ont simplement pas été assez bons."

Surtout, l'arrivée de la nouvelle réglementation technique en 2022 pourrait rebattre les cartes, sans oublier un plafond budgétaire pouvant jouer en faveur de cette petite équipe qui a souvent fait des miracles avec des finances modestes.

"La Formule 1 change, en même temps, alors l'avenir le dira. Mais peut-être que ces trois à cinq années ne seront plus nécessaires. Peut-être qu'il en faudra moins – c'est ce qu'espère tout le monde – pour être un peu plus proche du top et pas seulement être sur le podium parce qu'on a la chance que les gars de devant aient abandonné ou aient eu un accident. On va voir comment la Formule 1 va changer dans les années à venir", conclut Vettel.

Propos recueillis par Jonathan Noble