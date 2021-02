Aston Martin : "Vettel n'a pas oublié comment piloter"

Sebastian Vettel est-il encore capable de réaliser de belles performances ? Le quadruple Champion du monde, qui s'apprête à disputer sa 14e saison complète en Formule 1, reste sur une campagne 2020 très difficile, qui met en doute non pas son talent intrinsèque mais ce qu'il est actuellement capable d'accomplir. L'an dernier, Vettel a été outrageusement dominé par son coéquipier Charles Leclerc chez Ferrari : il a encaissé un score de 13-4 en qualifications et n'a marqué que 33 points face aux 98 unités engrangées par le jeune Monégasque.

Malgré tout, Aston Martin (ex-Racing Point) a fait confiance au vétéran allemand pour la première saison complète de la marque britannique en Formule 1. Son directeur Otmar Szafnauer notamment est convaincu que Vettel n'a rien perdu de sa superbe et va pouvoir s'épanouir dans un environnement différent de celui de la Scuderia notamment, comme il l'explique dans des entretiens accordés à Sky Sports et à RTL.

Lorsqu'il lui est demandé si Vettel a conservé sa vitesse de pointe et son sens de la bataille roue contre roue, Szafnauer répond : "Toutes ces questions sont légitimes après la saison qu'il vient de connaître. Je vois les choses ainsi : à 33 ans, on n'oublie pas comment piloter une Formule 1 avec rapidité. Il n'a certainement pas oublié comment faire ça."

"Il est plus motivé que jamais. Il compare notre façon d'opérer, de travailler et de faire notre job à ce qu'il a connu dans le passé. Il va vraiment nous aider à comprendre les domaines où d'autres écuries qui ont remporté des titres mondiaux sont meilleures ou différentes de nous, et il va nous aider à améliorer ces domaines." Et dans cette optique, le feedback technique du vainqueur de 53 Grands Prix est manifestement très apprécié.

"Il a toujours son éthique de travail, c'est certain. Nous avons commencé à travailler avec lui cette année, et il a vraiment envie d'être performant, ça se voit. Il pose toutes les bonnes questions – beaucoup ! – et il veut vraiment tout savoir. Un ingénieur a décrit Sebastian comme un ingénieur performance au volant. Il veut en savoir autant, si ce n'est plus, que l'ingénieur performance qui travaille sur la voiture, dont le job est de comprendre chaque petit aspect des performances de la voiture. Seb veut savoir ça, et plus encore. C'est une bonne qualité."

Quant à savoir si le Vettel d'Aston Martin sera différent de celui de Ferrari, Szafnauer semble enclin à le dire : "L'avenir le dira. Nous faisons les choses différemment ici, et nous traitons nos pilotes différemment des endroits d'où il vient. Nous allons lui rendre le plaisir de la course, c'est ce qu'il voulait. Je suis convaincu que nous lui ferons retrouver son meilleur niveau. Je pense qu'il va prouver au monde que dans le bon environnement, avec la bonne motivation, en retrouvant le plaisir de la course, il va faire du super boulot."

"Vettel peut apprendre de Stroll"

Chez Aston Martin, Vettel sera en tout cas associé à un pilote de onze ans son cadet, mais qui attaque sa cinquième saison en Formule 1 : Lance Stroll. "Il va apprendre de Sebastian, mais ça ne va pas être facile pour Sebastian", assure Szafnauer. "Lance est vraiment, vraiment rapide. Il le montre sous la pluie aussi. Ce que j'aime le plus quant à nos pilotes par le passé, c'est qu'ils travaillaient vraiment, vraiment bien ensemble. J'attends de Lance et Seb qu'ils fassent pareil, qu'ils soient coéquipiers en premier lieu, puis concurrents ensuite."

"Historiquement, nos pilotes travaillent ensemble très étroitement pour tirer le maximum de l’équipe et de la voiture, même à l'époque où Esteban [Ocon] et Sergio [Pérez] s'accrochaient parfois en piste : en coulisse, ils partageaient toutes leurs données, ils travaillaient ensemble, et ils travaillaient d'arrache-pied pour assurer que nous tirions le meilleur de la voiture sur le week-end, et je vois que cela va continuer avec Sebastian et Lance." Et l'apprentissage, selon l'Américain, ira dans les deux sens : "Seb peut aussi apprendre de Lance, car c'est désormais Lance le vétéran ici, c'est lui qui a piloté la voiture de l'an dernier, il en connaît les caractéristiques plus que Seb."

Enfin, Nico Hülkenberg pourrait obtenir le poste de pilote de réserve Aston Martin, lui qui a assuré l'intérim avec brio lors de trois Grands Prix en 2020 quand Sergio Pérez et Lance Stroll ont contracté le coronavirus : il a alors marqué dix points qui ont consolidé la position de l'écurie au championnat des constructeurs. "C'est très possible", confirme Szafnauer. "Il n'y a rien à annoncer pour l'instant, mais ça devrait venir. Nous sommes proches de Nico et nous sommes en discussions avec lui. Ce serait super pour nous tous."

