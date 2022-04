Attaque à Djeddah : la F1 garantit la sécurité du paddock

Pendant la première séance d'essais libres du Grand Prix d'Arabie saoudite, une usine d'Aramco, compagnie pétrolière saoudienne et partenaire majeur de la Formule 1, étant située à une dizaine de kilomètres du circuit de Djeddah a été touchée par un missile. L'attaque a fait partie de plusieurs autres revendiquées par les rebelles houthis yéménites, en guerre avec l'Arabie saoudite depuis plusieurs années.

La sécurité des habitants de Djeddah et du paddock a donc été largement remise en cause pour ce week-end où le monde aura les yeux rivés sur le tracé saoudien. Toutefois, après deux réunions entre les dirigeants de la F1 et les directeurs d'équipe (une troisième est en cours avec les pilotes), il a été décidé à l'unanimité de continuer à courir en dépit de la menace de nouvelles attaques.

Comme l'a affirmé Stefano Domenicali, PDG de la F1, au micro de Sky Sports, le gouvernement saoudien a donné des arguments sur la sécurité du paddock suffisamment solides pour permettre de poursuivre le week-end de Grand Prix avec sérénité : "Nous avons fait une réunion avec les pilotes et les directeurs d'équipe, ainsi qu'avec les plus hautes autorités saoudiennes – le prince Abdelaziz, ministre des Sports – bien sûr le Sheikh Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA, et le gouverneur de Djeddah. Nous avons reçu la garantie totale que, pour le pays, la sécurité est la priorité – quelle que soit la situation, la sécurité doit être garantie."

"Ils sont là avec leurs familles, ici au circuit, et ils ont mis en place tous les systèmes pour protéger cette zone, la ville, les endroits où nous nous rendons. Nous sommes donc confiants, et nous devons faire confiance aux autorités locales à cet égard. Par conséquent, nous allons évidemment tenir l'événement."

Un avion éclairé par les flammes dans la nuit de Djeddah

Quant à Ben Sulayem, le président de la FIA a confirmé les propos de Domenicali sur les garanties du gouvernement. "Nous avons eu des réunions avec le directeur de la sécurité, ainsi qu'avec les directeurs d'équipe et les pilotes. Et qui visent-ils ? Ils visent les infrastructures, pas les civils et évidemment pas le circuit. Bien sûr, nous avons vérifié les faits qu'ils nous ont communiqués et nous avons la garantie provenant de personnes haut placées que nous sommes dans un endroit sûr, que tout sera en sécurité, et allons courir ! Bien sûr, toutes leurs familles sont là. Nous allons de l'avant mais avec l'assurance que rien ne va se produire", a-t-il lancé, toujours pour Sky Sports.

La chaîne de télévision britannique a également pu tendre son micro à Toto Wolff et Christian Horner, respectivement directeurs des équipes Mercedes et Red Bull. Alors que le premier précise que la décision de poursuivre prise par les directeurs d'équipe est unanime, le second a à cœur de continuer à courir pour envoyer un message fort.

"Nous, directeurs d'équipe, avons reçu la garantie que nous étions protégés ici. C'est probablement l'endroit le plus sûr où l'on puisse être en Arabie saoudite actuellement. Et c'est comme ça, nous allons courir", a indiqué Wolff, Horner ajoutant : "Je pense que la F1 doit être unie, collectivement. Aucun terrorisme actif ne peut être toléré. La F1 ne devrait pas être contrainte par intimidation à adopter une position qui… Vous savez, une telle situation n'est pas acceptable pour nous. Stefano et le président gèrent ça, il y a toutes les garanties des organisateurs, et nous allons courir."