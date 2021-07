Réunion de la dernière chance pour attirer Audi ou Porsche en F1 ?

Les discussions sur l'avenir de la réglementation technique, et notamment côté moteur, de la Formule 1 sont en cours depuis de longs mois entre les responsables d'écuries et les représentants des motoristes. Ce samedi, une nouvelle réunion va rassembler des dirigeants de premier plan pour envisager la situation globale et faire part des exigences des grands constructeurs vis-à-vis de la F1.

L'espoir de la future donne moteur est qu'elle permettra d'encourager plus de fabricants, et en particulier le groupe Volkswagen, à s'engager en discipline reine. Une source a indiqué auprès de Motorsport.com que cette rencontre était vue comme la "dernière chance" de convaincre le géant allemand de s'engager.

Les dirigeants présents seront John Elkann (Ferrari), Luca de Meo (Alpine/Renault) et Ola Källenius (Mercedes), alors que le Groupe Volkswagen sera lui représenté par Markus Duesmann, président d'Audi et directeur général du groupe R&D, et Oliver Blume, PDG de Porsche. Dietrich Mateschitz, dont la branche Red Bull Powertrains succédera à Honda dans l'exploitation des unités de puissance actuelles, a également été invité. Bien entendu, Stefano Domenicali et Ross Brawn pour la F1 ainsi que Jean Todt pour la FIA seront présents.

Le débat devrait tourner autour de l'équilibre entre les moteurs à combustion et la puissance hybride ainsi que sur la place des carburants durables. Toutefois, l'arrivée dans le jeu de Red Bull en tant que motoriste à part entière pourrait modifier la dynamique globale puisque le groupe n'a pas d'intérêt particulier à ce que les moteurs soient pertinent par rapport aux technologies de route et préférera sans doute insister sur l'aspect financier et le contrôle des coûts.

Le directeur de l'équipe McLaren, Andreas Seidl, dont l'équipe pourrait être l'un des candidats possibles pour un futur partenariat avec VW/Audi, affirme que les règles 2025 devront avant tout séduire les constructeurs. "En fin de compte, je pense qu'il est simplement important que, quel que soit le prochain règlement sur les unités de puissance, il doit être pertinent en matière de technologie", a-t-il déclaré lorsqu'il a été interrogé sur le sujet par Motorsport.com.

"Parce que c'est la clé, à la fois pour maintenir l'intérêt des constructeurs actuels pour la F1, mais aussi pour attirer de nouveaux constructeurs. Pour déterminer ce dont il s'agit dans le détail, honnêtement, je pense que c'est une question à adresser aux constructeurs ou aux équipementiers qui sont impliqués."

Avec Adam Cooper