Audi repousse l'annonce de sa future écurie partenaire en F1

En annonçant son engagement en Formule 1 à partir de 2026, Audi n'a surpris personne ce vendredi à Spa-Francorchamps. La nouvelle était attendue et, finalement, le plus étonnant a sans douté été le fait que cette officialisation se limite à celle d'une unité de puissance, laissant en suspens l'identité de l'écurie à laquelle s'alliera la marque aux anneaux. Comme nous vous le révélions en début de semaine, Sauber constitue la piste privilégiée, pour ne pas dire extrêmement avancée, mais Audi n'en dira pas plus dans l'immédiat. Le constructeur d'Ingolstadt promet toutefois que la nouvelle tombera "avant la fin de l'année". Faux suspense ?

"Le long terme, c'est l'unité de puissance, donc on devait se décider à ce sujet et c'est ce que l'on annonce aujourd'hui", justifie Markus Duesmann, président du conseil d'administration d'Audi AG. "La décision concernant l'équipe, on la prendra dans le courant de l'année."

Audi a vraisemblablement étudié de nombreuses possibilités d'alliance pour 2026 et a creusé des pistes menant à McLaren, Williams et Aston Martin. Markus Duesmann en convient, il y a "de fantastiques partenaires châssis sur la grille" et la marque "a discuté avec plusieurs" d'entre eux. Tout porte à croire désormais que Sauber sera l'heureux élu pour forger un partenariat similaire à celui dont disposait l'écurie suisse avec BMW durant la deuxième moitié des années 2000.

Markus Duesmann refuse de s'étendre sur la question de Sauber mais confirme l'option privilégiée par Audi, à savoir celle de nouer des liens avec une écurie existante plutôt que créer une structure complète qui serait candidate au statut de onzième équipe. Un processus qui implique, on le sait, le paiement d'un ticket d'entrée fixé à 200 millions de dollars et qu'est par exemple prêt à payer Andretti pour son projet.

Évoquant une "manière différente de s'engager" de la part d'Audi, Markus Duesmann admet : "Il y a une probabilité de voir une unité de puissance Audi dans une voiture existante. Elle doit changer, mais on ne met pas en place une toute nouvelle équipe. Le point de départ pour le développement est bien meilleur si l'on commence avec une voiture qui existe déjà."