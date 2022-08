Audi-Sauber : annonce imminente ?

Depuis plusieurs mois, l'arrivée du groupe Volkswagen en Formule 1, via les marques Porsche et Audi, n'est plus un secret. Mais la question du moment de l'officialisation de ces arrivées demeure toujours d'actualité alors que la discipline s'apprête à effectuer sa rentrée après la trêve estivale et que la réglementation moteur 2026 a été validée par le Conseil Mondial du Sport Automobile.

Le dossier le plus avancé a toujours semblé être celui de Porsche, dont l'alliance future avec Red Bull Racing ne fait plus de doute. Mais l'étirement des discussions sur la prochaine génération d'unités de puissance a plusieurs fois obligé les deux entités à repousser la célébration de ce mariage. Des documents administratifs se sont toutefois chargés, que ce soit au Maroc ou en Allemagne, de démontrer que l'on s'activait bien en coulisses.

A contrario, la candidature d'Audi semblait accuser un certain retard, à tel point qu'en mai dernier, Herbert Diess, le PDG de VW, l'avait souligné au moment où le conseil d'administration de son groupe donnait un feu vert de principe à l'entrée en Formule 1.

Le projet Audi avait débuté en sondant Red Bull, mais dés le départ le grand patron Dietrich Mateschitz et le conseiller spécial Helmut Marko ont donné leur préférence à Porsche. Les négociations menées par le PDG d'Audi, Markus Duesmann, avec McLaren n'ont ensuite pas abouti. Les options Williams puis Aston Martin n'ayant pas été retenues, c'est finalement sur Sauber (l'entreprise qui gère l'engagement d'Alfa Romeo) que la marque aux anneaux a jeté son dévolu.

Et le dossier semble depuis avoir connu une nette accélération. Selon les informations de la publication soeur de Motorsport.com, Motorsport-Total.com, il semble en effet qu'une annonce officielle de l'accord entre Audi et Sauber puisse être imminente et potentiellement se tenir en marge du Grand Prix de Belgique ce week-end.

Le propriétaire de Sauber, Finn Rausing, avait fin 2021 reçu une offre d'achat de Michael Andretti à hauteur de 350 millions d'euros. Rausing aurait alors tenté d'assurer la subsistance du groupe Sauber dans ses quartiers généraux d'Hinwil en Suisse et la préservation des emplois, tout en demandant 250 millions d'euros de plus à Andretti à titre de garantie de son sérieux ; ce que ce dernier a refusé.

Selon nos informations, Audi serait prêt à payer plus qu'Andretti pour une participation moindre dans l'actionnariat : concrètement, cela permettrait à Rausing de rester en tant qu'actionnaire minoritaire. Le plan serait alors de faire de Sauber une véritable structure d'usine, un peu à l'image de ce qui avait été fait avec BMW entre 2006 et 2009, sous le nom officiel de "BMW Sauber". Il faut d'ailleurs noter que Markus Duesmann, l'un des grands artisans de l'arrivée d'Audi en F1, a occupé le poste de responsable du développement de l'entité germano-suisse entre 2007 et 2009.

Le projet comprendrait ainsi la construction du châssis à Hinwill, qui dispose d'une des souffleries les plus avancées du paddock, alors que l'unité de puissance serait elle fabriquée et développée du côté de Neuburg, en Allemagne. Il s'agirait d'un contrepied important par rapport à Porsche qui serait essentiellement basé en Angleterre, en s'appuyant entre autres sur les installations de Red Bull Powertrains du côté de Milton Keynes.

Toujours selon nos informations, l'entreprise créée pour chapeauter le projet F1 d'Audi pourrait avoir Adam Baker, un ancien de BMW (où il a rencontré Duesmann), comme directeur général. Un autre candidat évident semblerait être l'actuel responsable de la compétition d'Audi, Julius Seebach, bien plus expérimenté via son rôle de PDG d'Audi Sport. Mais ce dernier devrait justement être remplacé dans ses fonctions actuelles pour occuper un nouveau poste au sein du département développement de la marque.

