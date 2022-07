Augmenter le nombre de femmes en F1, l'ambitieux programme d'Alpine

Alors que les problématiques d'inclusion et de diversité sont plus que jamais présentes au cœur des discours et des actions des institutions et équipes en Formule 1, Alpine a annoncé ce jeudi la mise en place d'un programme visant à permettre une plus grande inclusivité des femmes dans le milieu du sport auto et même de l'automobile en général.

Intitulé Rac(H)er, jeu de mots avec "racer" (compétiteur) et "her" (pronom féminin en anglais), ce programme est destiné, selon un communiqué, à "renforcer la méritocratie, quels que soient les genres et dans tous les domaines de l’entreprise, des fonctions techniques en passant par la course et la compétition", cela en développant "les compétences et la complémentarité des collaborateurs de la marque".

Il se compose de cinq volets :

une sensibilisation en interne aux questions d'inclusion dans l'ensemble des activités d'Alpine ;

la détermination de critères objectifs pour devenir pilote de course de haut niveau, ce volet visant à "combattre les idées reçues, par le financement et la réalisation d’une étude scientifique qui analysera tous les prétendus obstacles pseudo-scientifiques (condition physique, mental) à l’accession des femmes au pilotage de F1" et à déboucher sur "la mise en place d’un programme de formation spécifique, avec des moyens financiers dédiés, et permettre ainsi à une pilote féminine d’accéder à la F1" ;

le lancement d'un fonds pour soutenir les talents féminins dans le sport auto ;

la participation des membres d'Alpine à des rencontres dans les écoles "pour améliorer la connaissance et l'intérêt des jeunes filles aux métiers de la course et de l'industrie automobile en général" ;

la mise en place d'un programme d'ambassadeurs à plus long terme "en impliquant dans ce processus de changement toutes les parties prenantes du sport et de l’industrie automobiles".

Actuellement, les femmes représentent selon Alpine 12% de ses effectifs (et même 10% au sein de l'écurie F1) et l'objectif pour la marque est de parvenir à un chiffre de 30% d'ici cinq ans ; concrètement, cela débute par le recrutement paritaire de stagiaires et de jeunes diplômés. Mais à moyen et long terme, par un investissement dans des programmes en science, technologie, ingénierie et mathématiques qui encouragent les femmes à suivre une filière scientifique et technique, ainsi que la mise en place d'un programme au sein de l'entreprise pour guider les femmes dans leurs choix de carrière. Enfin, les managers de l'entreprise suivront des programmes de formation pour lutter contre les préjugés.

Concernant la F1 plus spécifiquement, le programme veut essayer de former des pilotes capables de rejoindre le très faible contingent de féminines qui ont atteint la discipline reine (six sur un total de 885 pilotes). Constatant que l'une des problématiques est le fait qu'elles sont repérées et donc soutenues trop tardivement pour pouvoir faire carrière, l'Academy Alpine va tenter d'identifier le plus tôt possible en karting les jeunes filles à fort potentiel et qui souhaitent accéder à la Formule 1 en les engageant sur la voie d'un programme complet de course, d'entraînement physique ou de formation mentale.

"Des ressources importantes seront allouées à la réalisation de ce programme pour donner aux femmes pilotes les mêmes chances de réussir que les plus grands champions masculins formés par l’Academy et ainsi passer du karting à la F4, puis des championnats régionaux à la F3 et enfin de la F2 à la F1", peut-on lire dans le communiqué. "Le programme Rac(H)er vise à impliquer toutes les parties prenantes du sport et de l’industrie automobile, à commencer par la F1 et la Commission FIA Women in Motorsport, ainsi qu’à créer des liens avec les programmes existants pour relever le défi de l’inclusion, à l’instar de Girls on Track."

Laurent Rossi, PDG d’Alpine explique ainsi : "Notre rôle en tant qu’équipe de Formule 1 et marque de Renault Group est de nous engager à rendre notre écosystème plus inclusif et à faire de la diversité notre force. Nous sommes conscients de la nécessité d’un changement profond de notre sport et de l’industrie pour que tous les talents puissent s’exprimer à l’avenir. En lançant Rac(H)er, un programme de transformation à long terme, nous espérons être rejoints par l’ensemble des acteurs du milieu, car ce n’est qu’en s’unissant que nous pourrons réellement aller de l’avant. C'est là que résidera notre véritable réussite."