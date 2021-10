Austin va corriger ses bosses pour le retour de la F1

En raison de l'instabilité du terrain sur lequel a été construit le Circuit des Amériques, le problème des bosses est évoqué chaque année lorsque le MotoGP et la Formule 1 se rendent au Texas. Depuis les inondations de 2015, la situation a empiré et, en 2019, les organisateurs ont été dans l'obligation de poncer le tarmac après les essais libres du vendredi et les qualifications du samedi. Toutefois, ce traitement de fortune n'a pas empêché Sebastian Vettel d'abandonner tôt dans la course à la suite d'une rupture de suspension.

Le tollé de l'édition 2019 du Grand Prix des États-Unis a poussé les organisateurs à resurfacer certaines portions du circuit pendant l'hiver suivant. Avant les travaux, Bobby Epstein, directeur du circuit, avait confié à Motorsport.com : "Nous allons fermer le circuit pendant la majeure partie du mois de décembre et la moitié du mois de janvier pour régler les problèmes. Nous avons effectué quelques réparations l'an dernier [en 2018], avant d'accueillir le MotoGP, donc je ne dirais pas que nous devrions tout refaire".

"[Les travaux] comprendront certainement toute la ligne droite de retour, la sortie des stands et une partie du premier virage. Et il y a une bosse avant les virages 9, 18 et 19. Donc c'est assez important, je connais le montant de la facture !"

Malgré les efforts déployés, les bosses étaient de retour en ce mois d'octobre 2021, lors de la première course MotoGP organisée à Austin depuis la début de la pandémie. Tout au long du week-end, les pilotes se sont plaints de l'état de la piste et la F1 y a prêté une oreille attentive. Michael Masi, directeur de course en catégorie reine, est resté en contact étroit avec la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) afin de recueillir des informations précises sur les portions pointées du doigt en deux-roues et d'estimer quels seraient les potentiels problèmes lors de l'épreuve F1.

"J'étais au téléphone avec mes collègues de la FIM pendant tout le week-end [du GP des Amériques MotoGP] pour vraiment comprendre quelle était la situation", a indiqué Masi. "Depuis le GP F1 de 2019, une grande partie du circuit a été resurfacée pour contrer quelques-uns des problèmes aperçus en 2019."

"Les zones qui ont posé problème en moto sont différentes de celles qui ont été resurfacées. Et Tony Cotman, qui est l'un des inspecteurs de circuit platinium de la FIA, s'est déjà rendu à Austin et a fait un rapport. Le circuit procède à quelques changements pour nous, pour répondre à certaines de nos préoccupations. Ils vont raboter quelques bosses notamment mais il y a encore du temps pour le faire. Ils feront ce qu'ils pourront dans les délais impartis."

Lors de la dernière visite du F1 Circus aux États-Unis, en 2019, les pilotes étaient divisés sur le sujet des bosses. Certains y voyaient un défi : "Lorsque nous nous rendons à Austin, nous savons à quoi nous attendre, et ça n'est pas de tout repos", avait commenté Daniel Ricciardo. "Certains circuits, surtout les plus récents, sont un peu trop parfaits, donc j'aime les défauts [du circuit d'Austin]".