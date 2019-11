13 novembre 1994 : un premier sacre polémique pour Schumacher

C'est un point qui sépare Schumacher (92) et Hill (91) au moment où le titre mondial se joue aux Antipodes, sur le circuit d'Adélaïde. Dans une saison marquée par les décès de Roland Ratzenberger et Ayrton Senna, plusieurs graves accidents et de nombreuses polémiques, c'est donc au dernier Grand Prix de la saison de départager les concurrents pour la couronne mondiale.

La pole est signée par une Williams, mais celle de Nigel Mansell, qui a fait partie des remplaçants de Senna dans le baquet de la numéro 2. Au départ cependant, Schumacher prend l'avantage, devant Hill. Les deux hommes s'échappent très rapidement mais l'écart entre eux ne se creuse jamais vraiment, dans une lutte à distance où les retardataires sont difficiles à dépasser.

Et puis arrive le 35e tour, qui entrera dans l'Histoire de la F1. Schumacher manque son freinage dans un virage, perd l'arrière de sa Benetton, doit contre-braquer pour contrôler et va droit dans le mur en face. Il parvient à tourner sa voiture mais tape par l'avant puis l'arrière et revient sur la piste avec une monoplace visiblement endommagée. Revenu sur ses talons, Hill s'engage alors vers l'intérieur du virage suivant, mais en réaction Schumacher braque sur lui ; le contact est inévitable. Le leader du championnat est envoyé dans les pneus à l'extérieur du virage alors que, victime d'une crevaison, le Britannique rentre péniblement au stand. Malheureusement pour lui, le constat est sans appel : un des bras de sa suspension avant gauche a été tordu dans l'accrochage. Repartir en piste n'est pas envisageable, même pour glaner un titre. Il doit abandonner. La course sera finalement remportée par Mansell, pour ce qui sera le dernier succès en F1.

Michael Schumacher devient donc Champion du monde 1994 au prix d'une manœuvre qui reste encore aujourd'hui très critiquée et qui ne sera pas sans être rappelée lors de la finale de la saison 1997, où il tentera la même chose face à Jacques Villeneuve, avec moins de réussite et en étant même exclu du championnat. Williams se consolera avec le titre constructeurs.