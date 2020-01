La F1 lance des enchères caritatives après les incendies en Australie

L'enchère comprendra des packages de rencontres mais également des objets exclusifs, généreusement donnés par les écuries et les pilotes. La liste compte notamment des gants et des bottines portés par Daniel Ricciardo en 2019, le casque de Kevin Magnussen lors du Grand Prix d'Australie de l'an passé ainsi que des combinaisons d'Alex Albon, Max Verstappen, Romain Grosjean et Daniil Kvyat.

Pour le reste, nombre d'écuries vont rendre leurs pilotes et des membres de leur personnel disponibles pour les vainqueurs des enchères, à l'image de Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Toto Wolff), Red Bull (Verstappen et Albon), McLaren (Lando Norris et Carlos Sainz), Racing Point (Sergio Pérez et Lance Stroll), Williams (George Russell, Nicholas Latifi et Claire Williams) et Ferrari (Mattia Binotto). Un tour du tracé de l'Albert Park dans le Safety Car sera aussi mis en vente, ainsi que la possibilité de visiter la salle de contrôle pendant le GP d'Australie et l'opportunité de dîner avec Ross Brawn.

McLaren et Renault ont également offert des visites d'usines, le Losange offrant également la chance de s'entraîner au sein de la Renault Sport Academy. Pirelli a pour sa part donné un pass pour le Paddock Club Experience.

L'enchère débute dès aujourd'hui et se déroulera jusqu'au 9 février sur https://www.f1authentics.com. Tous les revenus seront distribués équitablement à la Croix-Rouge Australienne, à la Country Fire Authority Victoria, à la Foundation for Rural and Regional Renewal et à WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund. Plus de 10 millions d'hectares sont partis en fumée, plus de 2000 maisons ont été détruites et 29 personnes ont été tués lors de ces terribles incendies qui ont débuté en octobre.

Avec Andrew van Leeuwen