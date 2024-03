Le programme du GP d'Australie F1 2024

Le Grand Prix d'Australie est la troisième manche de la saison 2024 de Formule 1, avec une course sur le très populaire circuit de l'Albert Park, dans la ville de Melbourne.

Horaires et programme TV du GP d'Australie 2024

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a dix heures de décalage avec Melbourne.

Date Séance Horaires (en France) Chaîne TV (en France) Vendredi 22 mars Essais Libres 1 2h30 - 3h30 Canal+ Sport Essais Libres 2 6h00 - 7h00 Canal+ Sport Samedi 23 mars Essais Libres 3 2h30 - 3h30 Canal+ Sport Qualifications 6h00 - 7h00 Canal+ Sport Dimanche 24 mars Course 5h00 Canal+

Infos et palmarès du GP d'Australie F1

Le tracé de l'Albert Park est dit "semi-urbain" car, s'il emprunte bien des routes publiques au cœur de la ville de Melbourne, celles-ci ont en partie été construites avec le circuit en tête. Cela s'est d'autant plus confirmé avec la réfection récente d'un certain nombre de portions afin d'essayer d'améliorer le spectacle.

Le tracé est donc plutôt atypique et peu anguleux pour une épreuve en ville ; il entoure par ailleurs le lac situé dans le parc qui lui donne son nom. Sinueux et étroit, le circuit a toutefois gagné en 2022 un peu plus de largeur et a vu certains de ses virages connaître un lifting voire un vrai reprofilage. La voie des stands a également été agrandie et la vitesse moyenne a fait un bond avec notamment la disparition d'un gros freinage dans le second secteur. Quatre zones DRS sont prévues.

Long de 5,278 km et composé de 14 virages, le circuit de Melbourne sera parcouru à 58 reprises lors de la course pour une distance totale de 306,124 kilomètres.

Les records F1 du circuit de Melbourne (version 2022)

Record de la pole Max Verstappen

Red Bull 1'16"732 (moy. : 247,625 km/h) 2023 Meilleur tour en course Sergio Pérez

Red Bull 1'20"235

(moy. : 236,814 km/h) 2023

Les derniers polemen et vainqueurs du GP d'Australie F1

Édition

Poleman Vainqueur 2023 Max Verstappen Max Verstappen 2022 Charles Leclerc Charles Leclerc 2019 Lewis Hamilton Valtteri Bottas 2018 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2017 Lewis Hamilton Sebastian Vettel 2016 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2015 Lewis Hamilton Lewis Hamilton 2014 Lewis Hamilton Nico Rosberg 2013 Sebastian Vettel Kimi Räikkönen 2012 Lewis Hamilton Jenson Button

Météo à Melbourne

Pour l'instant, les prévisions annoncent trois journées plus ensoleillées et aucun risque de pluie sur l'Albert Park au fil du week-end, avec des températures autour des 19-20°C pour les EL2, les qualifications et la course.

