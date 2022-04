Une Art car Ayrton Senna présente à Imola

Une ancienne show car McLaren a été transformée dans le cadre d'un projet d'art intitulé "Senna Now". Un côté de la voiture est composé de trois livrées différentes emblématiques de la carrière d'Ayrton Senna en Formule 1 : la livrée noire et or de Lotus, la livrée "Rothmans" de Williams et la livrée "Marlboro" de McLaren. L'autre moitié de la monoplace a été confiée à Jisbar, un artiste-peintre français, qui a puisé son inspiration dans la vie et la carrière du triple Champion du monde.

L'art car Senna est l'œuvre du créateur de mode italien Matteo Macchiavelli, qui a suivi avec passion la carrière du Brésilien en F1 lorsqu'il était plus jeune. "J'ai passé mon enfance à suivre les courses et la 'magie' de mon héros", a-t-il déclaré. "J'ai été inspiré par son style de vie et ses préceptes, qui sont toujours présents en moi maintenant que je suis plus âgé."

"Grâce à mon ami de famille Angelo Orsi, j'ai beaucoup de photos prises avec Ayrton, aujourd'hui elles font partie de mon livre de famille, de mon histoire personnelle et sont gravées dans ma mémoire. Le charisme d'Ayrton Senna, sa personnalité, tous les défis qu'il a relevés et son humanité m'ont tellement inspiré, ainsi que beaucoup de gens, que j'ai commencé à imaginer comment créer quelque chose qui pourrait regrouper et faire émerger certains des aspects du message spécial qu'il a su transmettre : le défi, la créativité et l'humanité."

L'Art car Ayrton Senna

Le collectionneur italien Gianluca Tramonti a fait don de la voiture, et elle sera exposée au musée Ayrton Senna pendant le Grand Prix d'Émilie-Romagne, qui se tiendra du 22 au 24 avril à Imola. Elle devrait également apparaître lors des épreuves de Miami (6-8 mai) et de Monaco (27-29 mai), et sera l'une des pièces d'expositions à Venise et Miami plus tard dans l'année.

Par la suite, le projet est de vendre la voiture aux enchères, en reversant une partie de la somme récoltée à la fondation Ayrton Senna. En plus de la voiture, Jisbar va également créer une collection de NFT "Senna Now" émise en trois étapes au cours des week-ends de GP à Imola, Miami et Monaco.

Avec Franco Nugnes et Jonathan Noble