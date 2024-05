Ayrton Senna par Pat Symonds, et l'incroyable anecdote de Dallas

Le 2 novembre 1983 était une journée d'hiver typique de Silverstone. La température avoisinait les 12°C le matin, insuffisant pour assécher une piste mouillée par la bruine de la nuit. Le léger vent de sud-est n'était pas d'un grand secours, ne faisant que compliquer ce test hivernal. Pourtant, à bien d'autres égards, cette journée était loin d'être banale, car pour la première fois Ayrton Senna allait piloter une Toleman, la monoplace dont il disposerait la saison suivante. Et j'allais être son ingénieur de course.

Ayrton ne découvrait pas la Formule 1. En juillet, il avait piloté la Williams FW09C de Keke Rosberg à Donington et, à l'automne, McLaren l'avait fait rouler dans la MP4/1C. En revanche, c'était sa première expérience avec un moteur turbo en F1. L'énorme latence à l'accélération associée à ces moteurs encore nouveaux ne l'a pas aidé à maîtriser ce qui était déjà un châssis difficile. C'était aussi sa première expérience des pneus Pirelli, car la Williams était chaussée de Goodyear et la McLaren de Michelin. À l'époque, comme aujourd'hui, les Pirelli nécessitaient une certaine maîtrise.

Je ne m'occupais pas de la voiture ce jour-là. C'est Rory Byrne qui s'en chargeait mais, d'une certaine manière, en tant qu'observateur j'étais plus à même de voir comment progressait ce pilote débutant. C'était tout simplement impressionnant. Son roulage dans la McLaren lui avait donné quelques indications de ce que l'on pouvait attendre d'une F1 à Silverstone, mais sa maîtrise précoce de la latence du turbo et son retour d'information précis étaient vraiment exceptionnels.

Puis il y a eu les chronos. Lors des qualifications du Grand Prix de Grande-Bretagne en juillet auparavant, Derek Warwick avait été le plus rapide de notre écurie, avec un temps en 1'12"5 pour être dixième sur la grille, et des pneus qualifs ultra-tendres. À la fin de la matinée, Ayrton avait tourné en 1'12"0 et, dans l'après-midi, il avait abaissé la marque à 1'11"5, chrono qui l'aurait placé 8e sur la grille. Bien sûr, l'énergie pneumatique élevée à Silverstone et la nature thermique quelque peu capricieuse des pneus Pirelli ont pu jouer un rôle, mais personne ne doutait que se trouvait là quelqu'un qui allait bousculer l'ordre établi.

On dit que plus tard, lors d'un test sur le Paul-Ricard avec Brabham, Nelson Piquet demanda au chef mécanicien Charlie Whiting de modifier les réglages de la monoplace après avoir fixé un chrono référence, pour s'assurer qu'Ayrton ne s'en approcherait pas.

La naissance d'une star

Chez Toleman, nous étions une petite équipe, et avec le départ chez Renault de Derek Warwick, nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir un pilote star pour 1984. Nous étions en quelque sorte les nouveaux venus. L'année 1984 était notre quatrième en Formule 1 et nous n'avions marqué nos premiers points qu'à Zandvoort la saison précédente. Nous devions dénicher un nouveau talent et espérer qu'il nous permette de grimper sur la grille.

Nous avions suivi la carrière d'Ayrton avec intérêt. Ses exploits en Formule Ford étaient exceptionnels et, ayant moi-même pris part à cette lutte acharnée quelques années auparavant, je savais ce qu'il fallait pour y réussir. Ses prestations en Formule 3 en 1983 nous ont confortés dans l'idée qu'il était celui dont nous avions besoin.

À cette époque-là, Ayrton était à la fois réaliste et pragmatique. Dès ce premier test, il avait dit : "Cette voiture n'a pas les qualités d'une Ferrari, d'une Renault ou d'une Brabham, mais elle a sans aucun doute le potentiel d'être candidate au podium, peut-être même l'année prochaine". D'une certaine manière, il avait raison, mais la Toleman TG183B avec laquelle nous avons débuté la saison 1984 n'était pas faite pour le podium. Son héritière, la TG184, était d'une toute autre nature.

Ayrton Senna (Toleman TG183B) avec son ingénieur de course Pat Symonds. Photo de: Andre Vor / Sutton Images

Avant d'avoir cette voiture, nous devions persévérer avec l'évolution de la TG183. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la monoplace n'était pas conventionnelle. Ses énormes ailerons avant étaient très efficaces, elle avait un très bon appui aérodynamique et de bons chiffres de traînée pour l'époque, mais elle était très dure à régler. La zone de tolérance aérodynamique était très mince et les pneus étaient extrêmement difficiles à placer dans la bonne fenêtre de température. Lorsqu'elle était bien réglée, elle pouvait être rapide, mais ça restait une voiture lourde à piloter.

Comme aujourd'hui, il était habituel d'organiser les essais de pré-saison sur le circuit du premier Grand Prix, et en 1984 c'était à Rio de Janeiro. Ayrton était déjà un héros local et lors de ces essais, nous avons vraiment appris à nous connaître et à comprendre comment nous allions travailler ensemble. Ayrton était raisonnablement distant mais la pression sur ses épaules était immense. J'aurais aimé que nous puissions commencer la saison ailleurs que dans son pays natal. Néanmoins, nous travaillions bien ensemble et nous avons été très déçus quand, après s'être qualifié 17e, sa course ne dura que 8 tours avant d'être stoppée par une panne de turbo.

Le Grand Prix suivant était à Kyalami, en Afrique du Sud. L'altitude du circuit, situé à 1500 mètres, a favorisé notre compétitivité, car notre moteur Hart turbo a mieux résisté que le Cosworth atmosphérique d'autres voitures. Le manque d'air rendait aussi la tâche plus difficile pour les pilotes, et c'est là que nous avons découvert la faiblesse d'Ayrton. Il n'était tout simplement pas assez affûté pour piloter une monoplace difficile sur une distance de 300 km et avec moins d'oxygène.

Pour faire progresser la voiture, Ayrton et moi avons travaillé ensemble : lui décrivant ce qui l'empêchait d'aller plus vite, et moi appliquant mes connaissances de la dynamique du véhicule pour améliorer les choses. En course, il était seul. Nous n'avions même pas de radio.

À partir de ce moment-là, Ayrton était un leader pour l'équipe. De retour à l'usine, Rory Byrne et John Gentry travaillaient dur sur la voiture définitive de 1984, la TG184, et je passais mon temps entre les Grands Prix dans la soufflerie, pour développer l'aérodynamique. À ce stade, Ayrton savait ce qu'il voulait. Il demandait une aéro plus douce, une meilleure réponse de l'accélérateur et, par-dessus tout, il voulait passer aux pneus Michelin qui l'avaient impressionné sur la McLaren.

Un épineux problème

Sachant que nous avions affaire à une future star, nous avons travaillé d'arrache-pied dans tous les domaines. J'ai essayé de développer l'aérodynamique pour qu'elle soit moins sensible à la hauteur, Brian Hart a commencé à travailler avec deux ingénieurs qui allaient plancher sur un système d'allumage et d'injection électronique, et Alex Hawkridge a demandé l'aide de Bernie Ecclestone pour obtenir des pneus Michelin.

Cette démarche ne fut pas bien accueillie par Pirelli qui, en l'apprenant, refusa de nous fournir des pneus pour le premier jour du Grand Prix de Saint-Marin. Les discussions ont duré toute la nuit avant que Pirelli ne cède et que nous ayons des pneus pour le samedi. Il y avait à l'époque une séance de qualifications le vendredi et une le samedi, et le meilleur chrono des deux déterminait la position sur la grille. Un raté le samedi, combiné à l'absence du vendredi, a fait que pour la seule fois dans sa carrière, Ayrton ne s'est pas qualifié. Sa déception était palpable. Il avait testé la TG184 et savait que de belles choses arrivaient, mais ce n'était qu'une maigre consolation.

Nous avons cependant aligné deux 184 au Grand Prix de France, à Dijon, pour Ayrton et son coéquipier Johnny Cecotto. La voiture était une révélation. Nous avions désormais quelque chose nous permettant de travailler, et Ayrton et moi étions déterminés à en tirer le meilleur. Bien sûr, nous ne disposions pas à cette époque de système d'acquisition de données ou de modélisation du véhicule. Pour faire progresser la voiture, Ayrton et moi avons travaillé ensemble : lui décrivant ce qui l'empêchait d'aller plus vite, et moi appliquant mes connaissances de la dynamique du véhicule pour améliorer les choses. En course, il était seul. Nous n'avions même pas de radio.

Ayrton Senna a marqué les esprits en frôlant la victoire à Monaco en 1984. Photo de: Motorsport Images

Ce que peu de gens savent, c'est que Michelin devait avoir l'accord de toutes ses autres écuries avant de pouvoir nous fournir des pneus. Ron Dennis n'a accepté qu'à la condition que nous ayons la plus ancienne spécification, et non la plus récente. C'était une déception mais en même temps, l'idée que McLaren se sente menacé nous a remonté le moral. Je le mentionne parce que notre course la plus célèbre cette année-là a été celle de Monaco, sous la pluie. Or il n'existait pas de spécification antérieure pour les pneus pluie donc pour ce Grand Prix, nous étions à armes égales avec les autres écuries Michelin.

Le résultat fut historique. Un pilotage exceptionnel d'Ayrton, aidé par notre première course avec l'injection électronique, ce qui nous a permis de terminer deuxième. Et nous aurions dû décrocher notre première victoire sans des circonstances controversées. Certes, Alain Prost a remporté la course écourtée par un drapeau rouge au volant de la McLaren, mais un tour de plus et la victoire était à nous. L'équipe et Ayrton étaient arrivés à maturité. Ayrton et moi avons repensé à ce résultat à de nombreuses reprises : devions-nous être heureux d'avoir terminé deuxième, ou en colère et déçu de ne pas avoir gagné ? Pour nous deux, la première réponse a pris le pas pendant quelques heures, la seconde pendant toute une vie.

Ayrton et moi formions alors un duo très soudé. L'ingénierie de course était très différente et davantage basée sur les observations. Je pense qu'il était encore plus important à l'époque que le pilote et son ingénieur communiquent et se comprennent bien. Il n'y avait pas de données sur lesquelles s'appuyer et, lors des Grands Prix suivants, nous sommes parvenus à un point où la confiance mutuelle était la clé du succès.

Confiance capitale

Elle a parfois été mise à l'épreuve, comme lors du très chaud Grand Prix à Dallas en juillet. Ayrton avait pris un départ fulgurant depuis la troisième ligne pour se retrouver quatrième à la fin du premier tour, puis brièvement troisième aux dépens de la Renault de Derek Warwick, avant de toucher le mur et de partir en tête-à-queue dans le deuxième tour. Il est rentré au stand pour changer de pneus et reprendre la course en dernière position, mais il roulait en fait juste derrière Nigel Mansell, qui était en tête.

L'espace d'un instant, il a montré ce qui aurait pu se passer puisqu'il était capable de rouler avec les leaders, tout en respectant les drapeaux bleus et en permettant finalement au peloton de tête de le dépasser. Ses chronos sont ensuite restés impressionnants, jusqu'à ce qu'il percute le mur. Il a abandonné un peu plus tard à cause de l'arbre de transmission qui avait trop souffert.

Comme notre autre voiture avait déjà abandonné, j'ai fait un débriefing avec Ayrton quand il est rentré au stand. Il était manifestement troublé par ce qui s'était passé. Une fois ce débrief terminé, j'ai participé au remballage du matériel. Alors que nous mettions tout dans les caisses en aluminium utilisées pour le transport, j'ai remarqué qu'Ayrton était toujours assis contre le mur, plongé dans ses pensées. Je suis allé lui parler et il m'a dit qu'il était impossible qu'il ait pu faire une telle erreur.

Dallas était un circuit temporaire, bordé par de grands blocs de béton qui servaient à la fois à délimiter le circuit et à faire office de glissières de sécurité. Ces blocs pesaient plusieurs tonnes et étaient placés bout à bout. Ils n'étaient pas toujours solidaires les uns aux autres, comptant sur leur propre poids pour tenir en place. Après quelques discussions, Ayrton avait conclu que la seule manière dont il avait pu heurter le bloc était que celui-ci ait bougé.

Ayrton Senna à Imola en 1984. Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Ayrton était quelqu'un de persuasif et j'avais déjà compris que lorsqu'il disait quelque chose, ça valait généralement la peine de l'écouter. Mais cette fois-ci, je pensais vraiment qu'il était allé chercher le plus loin possible dans le manuel des excuses. Toutefois, parce qu'il ne se laissait pas dissuader et parce que j'étais curieux de savoir pourquoi d'autres pilotes de haut niveau avaient aussi touché le mur au même endroit, nous avons décidé de faire le tour du circuit.

Une fois sur place, nous avons constaté que le bord le plus éloigné du bloc de béton en question portait une marque de gomme, et qu'il avait été poussé vers l'intérieur. Cela avait eu pour effet de repousser le bord le plus proche du bloc vers l'extérieur. Il était évident qu'à un moment donné, quelqu'un avait touché le bord le plus éloigné du bloc avec une roue, ce qui avait provoqué une légère rotation.

En d'autres termes, il y avait un petit écart de 10 millimètres. Ayrton était ravi de découvrir ça. Dans son esprit, ça justifiait totalement ce qui s'était passé. Pour ma part, c'était une illustration incroyable de la précision avec laquelle un pilote de haut niveau pouvait contrôler sa voiture alors qu'elle tanguait sur cette piste bosselée et à faible adhérence.

Ayrton a fait de grandes choses, mais il prenait toujours le temps de me parler dans le paddock. Nous parlions généralement de choses sans importance, mais il réfléchissait profondément à tout.

Plus encore, cela m'a offert un premier aperçu de ce que j'allais observer tant de fois au cours de ma carrière, à savoir l'importance folle qu'un pilote – ou n'importe quel sportif d'ailleurs – doit attacher à l'estime de soi. Pour qu'un pilote soit en mesure de remporter le titre mondial, il dot croire par-dessus tout qu'il est le meilleur au monde et qu'il est à la fois invincible et incapable de commettre une erreur. Ayrton y a cru dès le premier jour.

Leçons de vie

La saison a continué de bien se dérouler. Le podium au Grand Prix de Grande-Bretagne a été un moment fort, bien que gâché par l'accident de Johnny Cecotto qui a mis fin à sa carrière. Cependant, les nuages ont commencé à s'amonceler. L'équipe progressait bien, mais pas assez vite pour Ayrton qui, sans que nous le sachions, signa chez Lotus pour 1985.

Personne ne pouvait lui en vouloir, mais son contrat stipulait qu'il devait informer Toleman avant de négocier avec une autre écurie. Il ne l'a pas fait, ce qui n'a pas été du goût de notre directeur Alex Hawkridge. Ayrton a été suspendu pour le Grand Prix d'Italie, et il n'arrivait pas à y croire. Comment une écurie pouvait-elle compromettre ainsi un résultat ? Mais Alex était quelqu'un qui estimait qu'un contrat était un contrat.

Ayrton était abattu mais après Monza, il est revenu plus fort que jamais pour monter à nouveau sur le podium lors du dernier Grand Prix de l'année à Estoril, au Portugal. Ce n'est que quelques années plus tard qu'Ayrton m'a avoué qu'il avait tiré une précieuse leçon de vie de cette suspension. Et je ne crois pas qu'il en ait gardé de la rancune.

Ayrton Senna en 1984. Photo de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Bien sûr, Ayrton a fait de grandes choses, mais il prenait toujours le temps de me parler dans le paddock. Nous parlions généralement de choses sans importance, mais il réfléchissait profondément à tout. Naturellement, on peut s'attendre à ce qu'il en soit de même pour sa carrière de pilote, mais je crois que c'était plus profond que ça encore. C'était quelqu'un de très intelligent, qui se souciait vraiment de l'aspect humain. Il était issu d'un milieu relativement privilégié mais il s'est toujours souvenu de ses racines en course automobile, de ces jours difficiles passés loin de son pays, de ses amis et de sa famille, à voyager sur de lointains circuits anglais au volant de sa Formule Ford.

Hors de sa voiture, Ayrton était une personne compatissante et altruiste, mais dans le cockpit c'était un compétiteur féroce et, comme tous les grands sportifs, un homme qui avait une incroyable confiance en lui. Je me souviens d'un incident en 1992. Je m'occupais alors de Michael Schumacher chez Benetton. Au Grand Prix de France à Magny-Cours, Michael et Ayrton se sont accrochés au premier tour, et Ayrton a abandonné. Plus tard, la course a été interrompue par le drapeau rouge à cause de la pluie et Ayrton, qui s'était déjà changé, est venu voir Michael sur la grille. La "discussion" s'est envenimée, car aucun d'entre eux ne voulait admettre autre chose qu'une erreur de l'autre. J'ai dû m'interposer pour éviter qu'ils n'en viennent aux mains. Tous les deux étaient des personnes formidables, mais leur instinct de compétition pouvait prendre le dessus sur la pensée rationnelle.

Je suis fier d'avoir travaillé avec Ayrton. Lors de la création de Toleman, nous avons fait avancer nos carrières ensemble. Sa mort a marqué un tournant dans notre sport et nous a privés non seulement d'un grand homme, mais aussi d'une chance de profiter plus longtemps de la magie de son pilotage. Était-il le plus grand de tous les temps ? C'est impossible de le dire, chaque génération de pilotes de F1 est différente. Le courage de Nuvolari, la conscience professionnelle de Schumacher, le détail technique de Hamilton, le talent pur de Verstappen, l'adaptabilité de Senna. Qui sait qui était le meilleur ? Ce sont tous des héros à mes yeux.

L'accrochage entre Senna et Schumacher au départ du GP de France 1992. Photo de: Motorsport Images

