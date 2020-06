La F1 n'exclut pas de courir sur "l'ovale" de Bahreïn

Pour le moment, le Championnat du monde 2020 de F1 est un championnat d'Europe puisque les huit dates officialisées jusqu'ici sont toutes en Europe et se concentrent sur une période de deux mois allant du Grand Prix d'Autriche du 3 au 5 juillet à celui d'Italie du 4 au 6 septembre. La suite, avec une éventuelle saison extra-européenne, est plus difficile à définir puisqu'elle implique des voyages sur des plus grandes distances et dans des États où des mesures sanitaires règnent toujours en raison de la pandémie en cours de COVID-19.

Parmi les idées évoquées pour augmenter le nombre d'épreuves cette saison si jamais il était difficile de sortir d'Europe, Ross Brawn, le manager sportif de la F1, a reconnu dans la foulée des rumeurs et informations autour du Mugello, d'Imola ou encore d'Hockenheim qu'un allongement de la saison européenne figurait parmi les options. Il a également confirmé, comme Motorsport.com vous le rapportait, que les GP prévus dans le Golfe persique étaient quasiment assurés de figurer au calendrier final. "Il est possible de prolonger la saison européenne avec une ou deux autres courses si nécessaire. Je pense que Bahreïn et Abu Dhabi seront le filet de sécurité de la saison d'après ce que nous pouvons voir pour le moment. Cela nous donne 10 [Grands Prix]. Nous trouverons au moins cinq ou six bonnes courses à mettre entre les deux", a-t-il expliqué sur le site officiel du championnat.

"Nous reconnaissons que les sites où ils doivent construire une piste, comme à Bakou ou à Singapour, ont besoin de plus de temps pour être avisés que les circuits permanents. Tous les aspects ont été pris en compte, et je pense que nous pouvons avoir une très bonne deuxième moitié de saison. Il y aura des courses qui n'auront pas lieu, des courses qui auront peut-être été créées, mais il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement." L'annulation du GP d'Azerbaïdjan est d'ailleurs attendue sous peu.

L'idée de courir à nouveau sur des circuits déjà au programme, parfois même sur des tracés ayant organisé deux courses, a été évoquée. Brawn estime cependant que si des courses sont ajoutées en Europe, ce sera "plus probablement [sur de] nouvelles pistes". Puis il ajoute : "Il existe un certain nombre de bons circuits européens où nous pourrions ajouter une ou deux courses supplémentaires pour nous assurer que nous avons une saison complète. Nous n'allons pas encore l'annoncer, car c'est un travail en cours."

Et hors Europe, il est également envisagé d'utiliser les différentes configurations du tracé de Sakhir, à Bahreïn, qui a toujours été évoqué pour accueillir deux courses aux côtés du Red Bull Ring et de Silverstone. La F1 a elle-même déjà couru sur deux versions de la piste : l'actuelle de 5,4 km, qui est celle d'origine, et la version "Endurance" qui n'a été utilisée qu'en 2010 et qui rallongeait le circuit de 1,9 km.

Cependant, Brawn voit quelque chose de plus spectaculaire que ce changement même s'il reconnaît que ça ne serait pas sans défis. "L'une des belles attractions de Bahreïn est qu'il y a de nombreuses configurations, nous pourrions donc aller à Bahreïn et y faire la course sur deux pistes différentes. Il y a une belle sorte de piste en ovale qui serait assez intéressante, et tous les tracés ont une licence de Grade 1 de la FIA, donc c'est une option en réserve. L'utilisation de deux configurations implique beaucoup de travail pour les installateurs – par exemple, le chronométrage doit être mis en place pour deux pistes, il faut donc être très attentif. C'est quelque chose que nous devons prendre en compte."

Pour rappel, le Grade 1 de la FIA est nécessaire à l'organisation d'essais et de Grands Prix de F1. Il atteste du niveau exigé en matière d'installations et de sécurité de la part du circuit.