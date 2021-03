Bahreïn, J2 - Ricciardo devance Alonso, Hamilton dans le gravier

Pour la deuxième matinée d'essais consécutive à Bahreïn, c'est Daniel Ricciardo qui a signé le meilleur temps, au volant de la McLaren MCL35M. La similarité va jusqu'au chrono (1'32"215 hier, 1'32"203 aujourd'hui) mais pas jusqu'au composé pneumatique utilisé (C2 vendredi, C3 ce samedi).

Les chronos étaient bien plus rapides hier après-midi malgré la perturbation représentée par la tempête de sable, et il est clair qu'il ne faut pas tirer de conclusions du classement constaté ce midi. Après tout, la Williams de Nicholas Latifi, quatrième, n'est qu'à trois dixièmes de la référence (certes en pneus C5), avec l'Alpine (et son imposante boîte à air) de Fernando Alonso et la Red Bull de Sergio Pérez aux deuxièmes et troisièmes rangs. Alonso et Ricciardo se sont échangé le meilleur temps à plusieurs reprises, le premier en gommes C2, le second en C3, jusqu'à ce que l'Australien prenne définitivement l'avantage.

Ce que l'on remarque, c'est qu'Alfa Romeo et Aston Martin sont loin, très loin. Tandis que l'écurie suisso-italienne et son pilote Antonio Giovinazzi n'ont pas cherché la performance, Aston Martin a subi un problème de boîte de vitesses en début de matinée, dont on ne sait pas s'il est similaire à celui connu par son fournisseur moteur, Mercedes, hier. Ce pépin requérant un changement de boîte, Sebastian Vettel n'a pu parcourir que six petits tours initialement, puis quatre autres dans les derniers instants de la séance, quand toutes les autres voitures en ont bouclé au moins 39 en quatre heures.

Cela ne s'est toutefois pas fait sans accroc pour tout le monde : Carlos Sainz a fait un énorme travers au virage 7 juste après deux excursions dans la poussière, tandis que Nicholas Latifi s'est fait piéger au même endroit avec un tête-à-queue. Tous deux ont fortement endommagé un train de pneus neufs, des C3 pour la Ferrari, des C2 pour la Williams.

La sortie de piste la plus remarquée a cependant été celle de Lewis Hamilton à 10h15, le pilote Mercedes étant parti en tête-à-queue au virage 14 et s'étant immobilisé dans les graviers à faible vitesse. Le drapeau rouge a été agité pendant 18 minutes, et le septuple Champion du monde a repris la piste trois quarts d'heures après sa bévue. Avec 58 tours, la Flèche d'Argent rattrape le temps perdu hier.

Bahreïn, Jour 2 - Mi-journée

Pilote Équipe Tours Chrono 1 D. Ricciardo McLaren 52 1'32"215 2 F. Alonso Alpine 60 1'32"339 3 S. Pérez Red Bull 39 1'32"478 4 N. Latifi Williams 47 1'32"541 5 Y. Tsunoda AlphaTauri 57 1'32"684 6 C. Sainz Ferrari 56 1'33"072 7 N. Mazepin Haas 76 1'33"101 8 L. Hamilton Mercedes 58 1'33"399 9 A. Giovinazzi Alfa Romeo 73 1'36"018 10 S. Vettel Aston Martin 10 1'38"849 (C3 proto)