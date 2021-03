Bahreïn, J3 - Verstappen et Tsunoda loin devant

C'est sur la domination des deux écuries Red Bull, toutes deux motorisées par Honda, que se sont achevés ces essais de pré-saison à Bahreïn. Avant toute chose, rappelons-le : impossible de tirer des conclusions définitives sur la hiérarchie à l'issue de ces tests. Cependant, il est indéniable que les bolides au taureau ont l'air en forme.

Après un début d'après-midi plutôt calme, Max Verstappen, Yuki Tsunoda et Kimi Räikkönen se sont longtemps disputé la tête du classement, et c'était plutôt inattendu, avec un rookie de 20 ans au volant d'une AlphaTauri et un vétéran de 41 ans dans une modeste Alfa Romeo.

Tsunoda a enchaîné les chronos intéressants avec les gommes C4 – 1'30"0, 1'29"7, 1'29"6 – et a ensuite signé un 1'29"282 et un 1'29"053 avec les C5, mais dans le même temps, Verstappen réalisait des 1'29"9 et 1'29"7 en C3 (tantôt prototype, tantôt non), y compris malgré un passage dans la poussière. Une fois qu'il a chaussé les C4, le Néerlandais a nettement amélioré, avec un redoutable 1'28"960. Dans une tentative suivante, il a été gêné par la Haas de Nikita Mazepin, en plein milieu de la trajectoire au premier virage.

Personne n'est à moins d'une demi-seconde de la Red Bull et de l'AlphaTauri, Räikkönen ayant abaissé ses chronos de 1'30"990 en C3 à 1'30"441 en C4 avant d'atteindre 1'29"766 en C5, sans rivaliser davantage. Lewis Hamilton aurait peut-être pu représenter une menace avec le composé le plus tendre, mais c'est difficile à dire : il est parti en tête-à-queue dans le dernier virage avant de commencer un tour lancé. Sa tentative suivante ne s'est soldée que par un 1'30"311. Il est seulement cinquième, à plus d'une seconde. Le pilote Mercedes a d'ailleurs attendu plus d'une heure après la pause déjeuner pour prendre la piste, mais ce n'est rien d'anormal, assure Mercedes.

C'est finalement un Carlos Sainz longtemps discret cet après-midi qui prend la troisième place, ayant notamment passé un certain temps au stand après avoir été coincé sur le quatrième rapport en piste. Auparavant, il avait tourné en 1'31"070 avec les C2 ; par la suite, le pilote Ferrari a évolué en 1'29"611 avec les C4. On note qu'en fin de séance, plongeant à l'intérieur de Räikkönen au virage 10, il a bien failli s'accrocher avec l'Alfa Romeo.

George Russell prend la sixième place grâce à un temps de 1'30"177 en C5, à l'issue de son unique journée d'essais hivernaux. Une journée dont il a particulièrement bien profité avec 158 tours ; seul Räikkönen fait mieux (166). Les deux hommes ont parcouru plus de 850 kilomètres chacun ce dimanche.

Daniel Ricciardo est à un souffle de Russell, avec un 1'30"144 en C4, suivi de près par Sergio Pérez, qui avait établi la référence de la matinée. Fernando Alonso est en 1'30"318 (pneus C4) avec l'Alpine, tandis que Nikita Mazepin a nettement signé le meilleur temps du week-end pour Haas : 1'31"531, également en pneus C4. Mais la VF-21 paraît peu compétitive par rapport à ses rivales.

Chez Aston Martin, aucun chrono compétitif n'a été accompli, l'après-midi de Sebastian Vettel s'étant achevé prématurément à cause d'un problème de turbo. Quant aux fautes de pilotage, elles ont été rares : hormis le tête-à-queue de Hamilton, on note une belle pirouette de Tsunoda au virage 7, alors qu'il était dans le 17e tour d'un relais en gommes C2. Le rookie fait ses gammes.

Essais de Bahreïn, Jour 3

Pilote Équipe Tours Chrono 1 M. Verstappen Red Bull 64 1'28"960 2 Y. Tsunoda AlphaTauri 91 1'29"053 3 C. Sainz Ferrari 79 1'29"611 4 K. Räikkönen Alfa Romeo 166 1'29"766 5 L. Hamilton Mercedes 54 1'30"025 6 G. Russell Williams 158 1'30"117 7 D. Ricciardo McLaren 76 1'30"144 8 S. Pérez Red Bull 49 1'30"187 9 F. Alonso Alpine 78 1'30"318 10 C. Leclerc Ferrari 80 1'30"486 11 L. Norris McLaren 56 1'30"661 12 P. Gasly AlphaTauri 76 1'30"828 13 E. Ocon Alpine 61 1'31"310 14 N. Mazepin Haas 67 1'31"531 15 M. Schumacher Haas 78 1'32"053 16 V. Bottas Mercedes 86 1'32"406 17 S. Vettel Aston Martin 56 1'35"041 18 L. Stroll Aston Martin 80 1'36"100