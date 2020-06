Un tour embarqué pour découvrir le tracé à haute vitesse de Bahreïn

Depuis quelques jours et une idée soulevée publiquement par Ross Brawn, le circuit "presque ovale" de Bahreïn fait beaucoup parler de lui. Si ce nom trompeur – que l'on doit au manager sportif de la Formule 1 – ne doit pas laisser croire qu'il s'agit d'un circuit ovale à proprement parler, il est toutefois bel et bien question d'un tracé à très haute vitesse.

Jamais empruntée en compétition officielle, la piste extérieure du Circuit International de Bahreïn est relativement courte (3,5 km) et essentiellement composée de longues lignes droites. Elle est aux normes FIA pour accueillir la F1. Grâce à cette caméra embarquée virtuelle, l'on peut se rendre davantage compte de ce que cela pourrait donner.

"C'est un circuit avec peu d'appui aérodynamique", explique à Motorsport.com le Cheikh Salman, directeur du circuit. "Il n'est pas question que je le compare à Monza, mais c'est une piste où vous allez faire rouler les voitures avec le minimum d'appui, donc il y aura de l'aspiration. Espérons qu'il soit possible d'avoir trois zones de DRS."

"Il y a toujours le virage 1 et le virage 4, et habituellement, ceux qui font une erreur au virage 1 perdent du terrain jusqu'au virage 4. Il y a des opportunités de dépassement ici. À la sortie des virages 4-5-6, ce serait à fond pour une F1. Puis il y aurait un gros freinage avec de l'angle pour la chicane. C'est une zone où il peut y avoir des erreurs, mais peut-être pas de dépassement. Ensuite, il y a une autre longue droite pour rejoindre le dernier virage, avec 200 ou 300 mètres de plus par rapport au circuit de Grand Prix. C'est presque aussi long que la ligne droite des stands."

Cette configuration de la piste est à l'étude dans le cas où deux Grands Prix consécutifs seraient organisés à Sakhir en fin d'année, afin d'utiliser deux tracés différents en une semaine.