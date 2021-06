Bakou ne convient "pas particulièrement" à la Mercedes

C'est sans occuper la tête d'aucun championnat que Mercedes prend la direction de Bakou, où se disputera ce week-end le Grand Prix d'Azerbaïdjan. L'écurie championne du monde en titre reste sur un sérieux revers à Monaco, avec sept points pris et une anonyme septième place pour Lewis Hamilton comme seule moisson. Le rendez-vous monégasque a clairement fait figure de coup d'arrêt dans ce début de saison pour les troupes de Brackley, également secouées par leur pilote vedette qui a peu apprécié le niveau collectif affiché en Principauté. Tout le monde a donc renfilé le bleu de chauffe avec un état d'esprit qui a plu à Toto Wolff.

"Les week-ends comme celui de Monaco sont de ceux qui vous donnent envie de plus", assure le directeur de Mercedes. "Rien n'est facile dans ce sport, et c'est pourquoi nous l'aimons. Nous savons que si nous ne sommes pas à 100%, ou proches de l'être, ça nous retombera dessus."

"Lundi matin, j'ai constaté la même énergie que lorsque nous sommes revenus des essais de Bahreïn, et ça me plaît. Nous avons disséqué le week-end, nous nous sommes posé des questions difficiles et nous avons tiré des leçons cruciales. J'aurais aimé que nous puissions reprendre la compétition le week-end dernier."

Lire aussi : Les leçons que Mercedes va tirer des erreurs de Monaco

Problème pour Mercedes, reprendre la marche en avant pourrait s'avérer une mission périlleuse sur un tracé aussi atypique que celui de Bakou. S'il reste peu comparable à Monaco en dépit de son caractère urbain, le circuit azéri ne serait pas taillé pour la monoplace allemande à en croire Toto Wolff.

"Bien qu'il s'agisse d'un circuit très différent de Monaco, nous nous attendons à ce qu'il soit une nouvelle fois compliqué pour nous, car il ne convient pas particulièrement aux caractéristiques et aux traits de la W12", avance l'Autrichien. "Red Bull sera de nouveau fort, tandis que Ferrari et McLaren on fait de grands progrès récemment. Nous devons nous concentrer sur l'exploitation des opportunités qui s'offrent à nous sur ces circuits uniques qui ne conviennent pas à notre voiture. Lorsque les points se présentent, nous devons les saisir."

Mercedes se sait désormais engagé dans un duel serré avec Red Bull Racing et Max Verstappen, avec le sentiment que les deux structures se rendront coup pour coup et qu'il faudra être solide au moment d'empocher les points intermédiaires en vue du championnat.

"Il y aura des hauts et des bas dans cette lutte, ce qui est passionnant pour le sport et enthousiasmant pour nous", résume Toto Wolff. "Nous nous attendons à un nouveau défi dans les rues d'une ville après le résultat du dernier Grand Prix. Nous sommes plus déterminés et motivés que jamais pour rebondir à Bakou."