Après Bakou, Wolff cherche à "éviter une course ennuyeuse"

Alors que la mise en place d'un format sprint mis à jour pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan a suscité l'intérêt, le spectacle proposé sur la piste lors des deux courses du week-end a quant à lui déçu. Le petit nombre de dépassements (20 lors du sprint, 23 pendant le Grand Prix) a ainsi mis en évidence le fait que les F1 n'offraient pas constamment le spectacle espéré à l'introduction du nouveau Règlement technique l'an passé.

Toto Wolff a ainsi pris en exemple la course morne de Bakou pour inviter la F1 à se concentrer sur une éventuelle modification de son règlement. "Il n'y a pas eu de suspense aujourd'hui", a déclaré le directeur de Mercedes après la course. "Il n'y a eu aucun dépassement, même avec une grande différence de rythme. Ce n'était pas un grand spectacle. Nous devons analyser le week-end avec le format sprint, il y a des points positifs à retenir mais, au final, tout se résume à la course."

"Il faut des bagarres âpres et je pense que le moment marquant [du sprint] a été la lutte entre George [Russell] et Max [Verstappen]. Il n'y a rien eu de tout cela aujourd'hui. Même si vous êtes à 0,2 seconde [du pilote devant vous], il est très difficile de dépasser, presque impossible, à moins que l'autre pilote ne fasse une erreur. Nous devons vraiment nous pencher sur la question et voir comment nous pouvons éviter une course ennuyeuse."

Cependant, l'Autrichien ne pense pas qu'une refonte complète des règles soit nécessaire : "Après un week-end comme celui-ci, nous ne devons pas tout voir d'un mauvais œil en disant que ce n'est pas la bonne direction et que nous devons tout changer. Il s'agit plutôt de comprendre pourquoi [la course] n'était pas si divertissante."

"Nous avions deux voitures qui ont dominé en le méritant, et puis un écart de 20 secondes [avec leurs poursuivants], et je ne saurais pas dire qui est le plus rapide entre Aston Martin, Ferrari et nous. On est coincés là et c'est à peu près tout. Pour nous, il s'agit de trouver plus de données lors des prochaines courses, de voir comment cela va évoluer et peut-être de s'adapter."

Si les pilotes sont d'accord pour indiquer qu'il est aujourd'hui plus difficile de suivre une voiture que l'année dernière, la plupart d'entre eux ont également déploré le raccourcissement de la zone DRS située sur la ligne droite principale de Bakou.

"J'ai l'impression que ces voitures génèrent un peu plus d'appui, et en générant un peu plus d'appui, la voiture de derrière a un peu plus de mal à suivre", a analysé Sergio Pérez, vainqueur du Grand Prix d'Azerbaïdjan. "À mon avis, ce n'était pas la bonne chose à faire que de raccourcir [la zone] DRS parce qu'il est déjà plus difficile de dépasser que l'année dernière. C'est donc quelque chose que nous devrions revoir."