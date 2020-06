Barcelone ne paiera pas pour accueillir la F1 et le MotoGP

Mardi, la Formule 1 a confirmé ses huit premières courses pour la saison 2020, qui débutera le 5 juillet avec le GP d'Autriche, sur le Red Bull Ring. Dans ce début de calendrier, le Grand Prix d'Espagne se tiendra du 14 au 16 août à Barcelone, pour la 30e édition de l'événement sur le circuit catalan. Il s'agira du sixième rendez-vous de la saison, qui prendra place entre le GP du 70e Anniversaire à Silverstone et le GP de Belgique, à Spa-Francorchamps.

Joan Fontseré, directeur général du circuit de Barcelona-Catalunya, a révélé, après des mois de négociations en raison de la crise sanitaire mondiale du COVID-19, que l'épreuve espagnole ne paiera pas la traditionnelle redevance F1. De plus, il a assuré qu'il ne paierait pas non plus pour le MotoGP, qui doit aussi faire étape à Montmeló.

"L'une des conditions que nous avons posées à Liberty Media et à Dorna est de ne pas payer la redevance, car nous n'aurons pas de revenus provenant des billets, ni d'impact économique sur le territoire. La situation du circuit est surréaliste car grâce à tout ce qui s'est passé, la situation économique est meilleure que les autres années", a-t-il admis à l'agence EFE. "Nous devons tenir compte du fait que l'impact économique de ces Grands Prix est généré sur le territoire et non sur le compte d'exploitation du circuit, dans lequel figure le paiement des frais d'organisation."

"Les Championnats du monde de Formule 1 et de MotoGP représentent une grande dépense pour nous en raison des droits que nous devons payer et d'un revenu relatif en billets. Là où ils génèrent beaucoup de richesse, c'est dans l'activité économique de l'environnement du circuit. Au niveau strictement économique pour le circuit, la suspension n'a pas été un fait négatif."

Il semble de plus en plus probable que le Grand Prix MotoGP de Catalogne soit tenu fin septembre ou début octobre, mais ce sera confirmé lorsque Dorna aura une meilleure visibilité sur les possibilités d'organisation des manches qui se placeront avant et après Barcelone sur le calendrier revu, qui pourrait comporter entre 12 et 16 courses. "L'épreuve aura lieu le dernier week-end de septembre ou le premier d'octobre, mais nous dépendons de ce qui se passera avec les autres courses. C'est un puzzle très difficile à résoudre, chaque pays a ses propres règles et sa propre logistique."

La possibilité de deux courses catalanes de F1 et MotoGP

Pour le moment, il semble acquis que la saison de MotoGP débutera par deux courses à Jerez les 19 et 26 juillet, mais le reste du calendrier est encore à confirmer après les dernières annulations. Fontseré révèle que le circuit de Barcelone s'est rapidement positionné favorablement à l'organisation de plusieurs courses de F1 et MotoGP, laissant à Liberty Media et Dorna la décision de s'y rendre.

"Notre position avec Liberty Media était la suivante : vous savez comment nous travaillons, l'expérience que nous avons, l'endroit où nous nous trouvons et le temps que nous avons. Mais dès le début, ils ont envisagé de n'organiser qu'un seul Grand Prix ici. S'ils avaient besoin d'en faire un deuxième, nous pourrions étudier [l'idée]. Nous leur avons donné cette option. Avec le président de Dorna, Carmelo Ezpeleta, qui a été le premier directeur du circuit, nous en avons parlé dès le début. Il m'a dit qu'il ne savait toujours pas ce qu'ils allaient faire et je lui ai répondu qu'ils avaient toujours le choix."

Le directeur du circuit explique également une partie des mesures sanitaires qui seront appliquées pour lutter contre le COVID-19 lors des deux courses, qui se tiendront à huis clos : "Le premier protocole sera le contrôle de la température à l'entrée du site, qui se fera probablement par deux accès. Une fois à l'intérieur, les équipes travailleront dans une bulle et n'interagiront pas avec les employés des autres teams. Ferrari, par exemple, a déjà réservé un hôtel pour son propre usage. De plus, le circuit sera responsable de toutes les mesures de nettoyage qui devront être effectuées."